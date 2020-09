Wird Google jetzt selbst zum Streaming-Anbieter? Müssen sich Netflix und Disney+ in Acht nehmen? Ganz so drastisch ist es dann doch nicht, doch Google TV wird tatsächlich auf dem nächsten Chromecast seinen Platz finden. Was hat Google vor?

Google TV statt Android TV auf Chromecast

Google hat sich dazu entschieden, die Smart-TV-Plattform Android TV künftig nicht mehr unter diesem Namen fortzuführen. Stattdessen soll die Benutzeroberfläche unter Google TV laufen. Auf dem nächsten Chromecast, der bald vorgestellt werden soll, ist von Android TV anscheinend schon nicht mehr die Rede. Entsprechende Gerüchte hatte es schon vor Monaten gegeben, nun lassen eindeutige Hinweise in manchen Google-Apps keinen anderen Schluss mehr zu.

Im Quellcode einer App von Google lässt sich jetzt unter anderem Folgendes lesen: „Die Dienste tragen zur Personalisierung Ihres Google TV-Erlebnisses bei und werden in Ihrem Google-Konto gespeichert“. Zuvor war dort ausschließlich von Android TV die Rede. Eine offizielle Bestätigung von Google steht aber noch aus. Zusammen mit dem Pixel 5 und dem neuen Chromecast dürfte der Konzern die Umbenennung der Plattform zu Google TV Ende September 2020 präsentieren.

Google geht mit dem „neuen“ Namen im Grunde einen Schritt zurück. Das erste TV-Projekt des Konzerns hieß bereits Google TV, wurde dann aber zugunsten von Android TV im Jahr 2014 eingestellt. Das erste Google TV war nicht sonderlich erfolgreich. Partner Logitech soll Google TV sogar einen Verlust von 100 Millionen US-Dollar beschert haben.

Google TV: Neuer Chromecast kommt

Für den 30. September hat Google unter dem Motto „Deine Couch ist der beste Platz im Haus“ zu einem digitalen Event eingeladen, auf dem aller Voraussicht nach der neue Chromecast gezeigt wird. Erwartet wird unter anderem eine Fernbedienung für den Dongle. In den USA soll der neue Chromecast direkt nach dem Event für rund 50 bis 60 US-Dollar zu haben sein.