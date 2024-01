So brutal war Marvel noch nie: Neue Serie auf Disney+ bricht Tabus

Heute ist auf Disney+ eine neue Marvel-Serie erschienen, die sehr viel brutaler und blutiger ist als die letzten Marvel-Ableger. Fans von Daredevil und The Punisher sollten ihre Ohren spitzen.

Echo auf Disney+ richtet sich voll an Erwachsene

Dass Marvel von der ganzen Familie geschaut werden kann, endet bei der neuen Show Echo. Die Serie erhielt in den USA ein TV-MA-Rating, das grob mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren zu vergleichen ist. Echo ist die allererste Marvel-Serie mit einer solchen Freigabe – und in den Trailern wird bereits angedeutet, warum: An Gewalt und Blut wird hier nicht gespart.

Darum geht es in Echo: In der fünfteiligen Miniserie begleitet ihr die taubstumme Maya Lopez, welche sich ihrer brutalen Vergangenheit stellen muss. Auf der Suche nach ihren indigenen Wurzeln wird sie mit einer anderen Welt konfrontiert, in welcher Familie und Gemeinschaft an oberster Stelle stehen. Echo ist ein Spin-Off zur Marvel-Serie Hawkeye und zeigt auch bekannte Gesichter, wie etwa den Daredevil-Star Charlie Cox als Matt Murdock.

Die Geister scheiden sich: Reviews preisen oder verdammen Echo

Ist Echo aber nicht nur ernster und brutaler, sondern auch besser als die letzten Marvel-Serien? Viele Fans des Superhelden-Universums sind schon seit einer Weile von den neuen Filmen und Shows enttäuscht (abgesehen von ein paar Ausnahmen). In den ersten Reviews zu Echo wird die Serie entweder gelobt oder verdammt – auf alle Fälle scheinen sich hier die Geister zu scheiden:

„Die blutigste Show, die je auf Disney ausgestrahlt wurde, zeigt, dass im MCU noch Leben steckt!“ – Quelle: The Guardian „Disney+’s Echo scheitert daran, das Potential der eigenen Marvel-Superheldin voll auszuschöpfen.“ – Quelle: Variety

Echo ist am 10. Januar auf Disney+ erschienen. Ihr könnt direkt alle fünf Folgen sehen, die mit einem Schlag online gegangen sind.

