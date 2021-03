Sony möchte neue OLED-Fernseher der Bravia-Serie nach Deutschland bringen. Drei Varianten wird es geben, die sich bei der Bilddiagonale unterscheiden. Sony zufolge sind die Fernseher mit „kognitiver Intelligenz“ ausgestattet. Auch neue LED-Fernseher sind im Anmarsch.

Sony Bravia XR A80J: Neue OLED-TVs für Deutschland

Sony bringt den Fernseher Bravia XR A80J in drei unterschiedlichen Größen nach Deutschland. Die kleinste Variante kommt auf eine Bilddiagonale von 55 Zoll, während die mittlere mit 65 Zoll überzeugen möchte. Ab dem 22. März 2021 sind sie hierzulande zu haben. Wie tief für den Fernseher in die Tasche gegriffen werden muss, hat der Konzern noch nicht verraten. Das gilt auch für die größte Version, die auf 77 Zoll in der Diagonale kommt und ab dem 29. März verfügbar sein wird. Dolby Vision HDR und Dolby Atmos werden jeweils unterstützt.

Die neuen OLED-Fernseher kommen auf eine 4K-Auflösung. Über „XR OLED Contrast“ soll die Helligkeit so angepasst werden, dass helle Szenen noch heller erscheinen. Dunkle Szenen werden wiederum in tieferen Schwarztönen dargestellt.

Mit dabei ist auch Sonys „kognitive Intelligenz“, die verstehen möchte, wie Menschen sehen und hören. Der Bildschirm wird dabei in mehrere Zonen unterteilt und erkennt automatisch, wo sich der jeweilige Fokuspunkt befindet. Das Gesamtbild soll so in einen „harmonischen Einklang“ gebracht werden.

Sony: Neue LED-Fernseher im Anmarsch

Sonys eigener Streaming-Dienst Bravia Core ist bei dem OLED-Fernseher wie bei anderen Modellen der XR-Serie bereits vorinstalliert. Wie üblich wird es auch hier wieder die sogenannten Movie Credits geben, die beim Kauf des Smart-TVs als Bonus mit dabei sind. Der Zugriff auf Bravia Core wird erneut zeitlich begrenzt sein.

Neben den OLEDs bietet Sony in nächster Zeit auch neue LED-Fernseher in Deutschland an. Die Modelle X80J und X81J kommen auf eine Bilddiagonale zwischen 43 und 75 Zoll. Die größte Variante ist ab dem 8. März für 1.649 Euro zu bekommen. Weitere Varianten folgen dann in den nächsten Tagen. Zu weiteren Preisen hat sich Sony noch nicht geäußert.