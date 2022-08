Mit eurer PlayStation könnt ihr jederzeit eure Singleplayer-Spiele genießen, doch um online den Multiplayer zu spielen, benötigt ihr ein PS-Plus-Abo. Wer dabei Geld sparen will, kann sich auf das kommende Wochenende freuen.

PlayStation 4 Facts

PlayStation: Online-Multiplayer dieses Wochenende gratis für euch

Ihr besitzt eine PS4 oder PS5, PS Plus hat euch bisher aber nicht interessiert? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um diesen PlayStation-Service einmal auszuprobieren. Sony Interactive Entertainment veranstaltet ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende, an dem ihr diesen wichtigen Vorteil des Service gratis ausprobieren könnt.

Das heißt, vom 27. bis zum 28. August 2022 könnt ihr gemeinsam mit Freunden oder Familie online Spiele wie FIFA, It Takes Two, Borderlands, Rocket League, Fortnite, Minecraft, Among Us und viele weitere tolle Titel genießen.

Sollte euch der Service gefallen, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, PS-Plus-Abonnent zu werden und hier warten auf euch einige Vorteile. Im Juni hat Sony den Service erneuert und führte mit Essential, Extra und Premium das neue PS Plus ein.

Alle Vorteile und Preise auf einen Blick:

PS Plus Essential: 3 monatliche Gratis-Spiele, Online-Multiplayer, exklusive Rabatte und Cloud-Speicher.

1 Monat: 8,99 Euro, 3 Monate: 24,99 Euro, 12 Monate: 59,99 Euro (für 60 Euro bei Amazon ansehen).

PS Plus Extra: Alle Essential-Vorteile, Katalog aus 400 PS4- und PS5-Spielen.

1 Monat: 13,99 Euro, 3 Monate: 39,99 Euro, 12 Monate: 99,99 Euro (für 100 Euro bei Amazon ansehen).

PS Plus Premium: Alle Essential-Vorteile, Katalog aus PS4- und PS5-Spielen, Katalog aus PS1-, PS2- und PSP-Spielen, Katalog aus PS3-Spielen via Cloud-Streaming, PlayStation-Bibliothek via Cloud-Streaming, Demo-Versionen von AAA-Spielen.

1 Monat: 16,99 Euro, 3 Monate: 49,99 Euro, 12 Monate: 119,99 Euro (für 120 Euro bei Amazon ansehen).

In diesem Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von PS Plus machen:

Introducing the all-new PlayStation Plus | PS5 & PS4 Games

Sony will die Zahl der Abonnenten bis März 2023 erhöhen

Aus dem Finanzbericht des aktuellen Geschäftsjahres, das im März 2023 endet, geht hervor, dass die Anzahl der PS-Plus-Abonnenten gesunken ist. Jim Ryan, Chef von Sony Interactive Entertainment, möchte die Zahl von 47,4 Millionen im letzten Geschäftsjahr auf 50 Millionen in diesem Geschäftsjahr erhöhen. Möglich, dass das kostenlose Wochenende zu diesem Plan gehört (Quelle: Sony).