Starker Steam-Release: Entspannte Simulation wird direkt von allen gekauft

Auf Steam ist eine neue Management-Simulation erschienen, welche direkt nach Release schon die Herzen der Fans erobert hat. In den Bestseller-Charts ist sie außerdem direkt nach oben geschossen.

In Car Manufacture werdet ihr zum Autofabrikbesitzer im 20. Jahrhundert

Auf Steam ist am 1. August die Fahrzeugsimulation Car Manufacture erschienen und direkt in die Bestseller-Charts auf Steam gerast (Quelle: Steam-Charts). Im Spiel werdet ihr zum Besitzer einer Autofabrik im 20. Jahrhundert. Ganz im Sinne der Tycoon-Reihe, müsst ihr Autos herstellen, eure Fabrik managen und könnte später sogar neue Technologien freischalten.

Auf Steam bekommt ihr das Spiel außerdem gerade mit einem Rabatt von 10 Prozent. Ihr bezahlt also nur 17,55 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 15. August.

Stellt richtige Oldtimer in eurer Fabrik in Car Manufacture her! (Bildquelle: PlayWay S.A.)

Ein Auto-Tycoon-Spiel mit Nostalgie-Bonus für Fans

Als Autofabrikbesitzer ist es eure Aufgabe in Car Manufacture (auf Steam ansehen), Fahrzeuge aus dem 20. Jahrhundert herzustellen und zu verkaufen. In sieben verschiedenen Städten könnt ihr eure Fabrik bauen und verwalten. Dabei gilt es, Montagelinien zu konstruieren sowie zu optimieren, damit ihr nicht so schnell bankrott geht.

Gleichzeitig kümmert ihr euch um die steigende Anzahl der Mitarbeiter, bildet sie aus und setzt die Preise für eure Autos fest. Seid ihr erfolgreich genug, könnt ihr neue Technologien erforschen, um eure Konkurrenz in Schach zu halten.

Auf Steam bewerten 74 Prozent der Spieler Car Manufacture positiv. Kritisch gesehen werden noch ein paar Bugs und Crashes; zudem haben einige Nutzer wohl eine komplexere Simulation erwartet. Car Manufacture ist noch im Early Access – bis jetzt ist das volle Spiel also noch nicht fertig, obwohl ihr wohl schon so einige Stunden in eure perfekte Autofabrik stecken könnt. Insgesamt scheint das Auto-Tycoon-Spiel eher entspannt zu sein und nicht extrem knifflige Strategien von euch zu erwarten.

Falls ihr außerdem Fans von Car Tycoon seid, solltet ihr Car Manufacture unbedingt ausprobieren.

