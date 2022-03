Mit der Android-App SkanApp wird euer Smartphone zum Dokumentenscanner. Statt für 19,99 Euro gibt es die Android-App aktuell kostenlos zum Download. Was man damit machen kann und ob sie etwas taugt, verraten wir euch jetzt.

Android-App kostenlos: SkanApp Dokumentenscanner gratis statt für 19,99 Euro

Smartphones besitzen mittlerweile hervorragende Kameras, die nicht nur für Fotos verwendet werden können. Die Android-App SkanApp nutzt die Kamera auf der Rückseite als Dokumentenscanner. Die in der App gemachten Fotos werden automatisch in PDF-Dokumente umgewandelt und bei Bedarf sogar in die Cloud geschickt. Von dort aus können die gescannten Dokumente dann mit anderen Geräten betrachtet werden.

Die Android-App SkanApp setzt auf eine spezielle Bedienung, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Man platziert das Smartphone in einer Halterung über den Dokumenten, zieht die benötigten Buttons an eine bestimmte Stelle, markiert den zu fotografierenden Text und kann so mit einer Bewegungssteuerung die Dokumente ohne Berührung des Smartphones fotografieren. Im nachfolgenden Video wird das anschaulich demonstriert:

Wer genau so eine Android-App gesucht hat, kann nun zuschlagen. „SkanApp Dokumentenscanner“ kostet normalerweise 19,99 Euro, wird laut dem Google Play Store aber bis zum 13. März 2022 kostenlos zum Download angeboten.

Hinweis: Wer sich die Android-App SkanApp aktuell kostenlos sichert, hinterlegt diese im Google-Account und kann die Android-App auch nach Ablauf der Aktion wieder kostenlos herunterladen.

SkanApp Dokumentenscanner: Was taugt die Android-App?

Im Google Play Store sind die Bewertungen sehr gespalten. Einige loben die App und die Idee dahinter, andere kommen mit der Bedienung überhaupt nicht klar. Der Entwickler weist auch ganz deutlich darauf hin, dass man sich die Anleitung der Android-App unbedingt durchlesen sollte, um „SkanApp Dokumentenscanner“ anständig nutzen zu können. Insgesamt wurde die App schon über 500.000 Mal heruntergeladen und hat wegen der komplizierten und nicht intuitiven Bedienung nur 3 von 5 Sternen als durchschnittliche Bewertung erhalten. Wer seine Dokumente mit dem Smartphone scannen möchte, wird sich da wohl etwas hereinfuchsen müssen. Die Idee an sich klingt zumindest gut.