Samsung hat mit den Galaxy-S22-Smartphones vorgelegt, doch jetzt warten wir gespannt auf die neuen Handys der Mittelklasse. Besonders das Galaxy A53 5G wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, da man hier wieder einen echten Verkaufsschlager erwartet. Jetzt wurden alle technischen Daten enthüllt.

Samsung Galaxy A53 5G: Komplette Ausstattung bekannt

Mit dem Galaxy A53 5G erwartet uns ein Mittelklasse-Smartphone, das die Nachfolge des Galaxy A52s 5G antritt. Einen direkten Nachfolger des 4G-Modells Galaxy A52 wird es nicht mehr geben. Das bedeutet, dass wir mit einem höheren Grundpreis rechnen müssen. Doch was genau erwartet uns mit dem Galaxy A53 5G? Die technischen Daten sind jetzt aufgetaucht und die klingen ziemlich vielversprechend:

Das Samsung Galaxy A53 wird es also nur noch mit 120-Hz-Display geben. Das Super-AMOLED-Panel löst weiterhin mit FHD+ auf. Als Prozessor kommt der leistungsstärkere Exynos 1280 zum Einsatz, dem 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Erfreulicherweise lässt sich der interne Speicher per microSD-Karte weiterhin selbst aufstocken. Dieses Feature bleibt also erhalten.

Ein älteres Gerücht wird ebenfalls bestätigt. Das Samsung Galaxy A53 5G ist mit einem großen 5.000-mAh-Akku ausgestattet, der sogar mit 25 Watt schnell aufgeladen werden kann. Damit steigt die Kapazität im Vergleich zum Vorgänger um 500 mAh, was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken soll. Ein Netzteil befindet sich nicht mehr im Lieferumfang. Das will Samsung jetzt auch in der Mittelklasse einfach streichen. Wer kein Netzteil hat, muss also noch einmal Geld in die Hand nehmen.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy A52 5G:

Samsung Galaxy A53 5G: Es kommt auf den Preis an

Das Samsung Galaxy A52 wurde in der 4G-Version für 349 Euro verkauft. Da diese wegfällt und nur noch ein 5G-Modell verkauft wird, soll der Preis bei 449 bis 469 Euro liegen. Das wäre auf dem Level des Galaxy A52s 5G. Der Preisverfall ist bei diesem Modell aber auch sehr hoch. Zu lange wird man nicht so viel Geld dafür zahlen müssen.