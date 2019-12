Statt 39,99 Euro aktuell kostenlos: Dieses Spiel gibt es heute bis 17 Uhr

Der Countdown läuft. Nur noch wenige Stunden und dann beginnt ein neues Jahr. Wer so wie ich die letzten freien Tage bevor der Ernst des Lebens wieder losgeht dazu nutzen möchte ausgiebig zu zocken, ist hier genau richtig. Wir haben die Spiele für euch zusammengestellt, die ihr euch aktuell kostenlos sichern könnt.

Das Weihnachtsfest ist vorbei – Doch das bedeutet nicht, dass ihr auch jetzt noch das ein oder andere Geschenk – ihr müsst nur die Augen offenhalten. Denn so mancher Entwickler, Publisher oder Händler lockt dieser Tage mit kostenlosen Spielen oder anderen Gratis-Angeboten. Ihr habt keine Zeit dafür? Kein Problem. Wir haben das für euch übernommen.

Statt 39,99 Euro heute kostenlos: The Talos Principle

Bei diesem Angebot solltet ihr euch sputen: Also ab mit euch in den Epic Store. Dort könnt ihr nämlich heute das Denkspiel The Talos Principle kostenlos abgreifen. Hergestellt von Croteam und geschrieben von Tom Jubert (FTL, The Swapper) und Jonas Kyratzes (The Sea Will Claim Everything), ist dieser Puzzler jeden Download wert. Allerdings solltet ihr euch beeilen, denn das Angebot ist nur bis heute, den 30. Dezember 2019 um 17 Uhr, gültig.

Hier gehts zum Game im Epic Store*

Auch gratis: God of War DLC

Auch wenn das jüngste God of War nie großartige Story-Erweiterungen erhalten hat, beschenkt uns Sony zumindest mit einer Sache: Dem Feiertagsgeschenkpaket 2019. Dieses Paket umfasst ein paar Extras, die sonst nur für Vorbesteller oder Käufer der Deluxe Edition zugänglich waren.

Das Paket beinhaltet folglich:

Todesschwur-Rüstungssets für Kratos und Atreus

„Wächter des Verbannten“-Schilddesign

„Faustschild der Schmiede“-Schilddesign

„Seelenschild der Lichtalben“-Schilddesign

Dökkskjöldur-Schilddesign

„Nach dem Download werden dir diese Gegenstände in den Reitern für Rüstungen und Waffen im Spiel zum Anpassen von Kratos und Atreus zur Verfügung stehen“, heißt es. „Wenn du ein neues Spiel beginnst, werden diese Gegenstände zum Beginn der Hirschjagd zur Anpassung bereitstehen.“

Das Paket ist bis zum 6. Januar 2020 um 9 Uhr kostenlos im PlayStation Store verfügbar.

Zum kostenlosen DLC im PlayStation Store*

Du suchst noch Inspiration, welche Spiele sich flott durchzocken lassen? Hier, bitte.

Bilderstrecke starten (33 Bilder) 31 kurze Spiele, die ihr in wenigen Stunden durchspielen könnt

Wenn uns im Verlauf dieser Woche noch ein paar Angebote über den Weg laufen, werden wir diese Liste natürlich erweitern. Es lohnt sich also hin und wieder einmal einen Blick zu investieren. Wenn nicht, kein Problem, wir wünschen euch auch so einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleibt uns gewogen.