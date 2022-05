Diese Woche verschenkt Epic Games auf einen Schlag gleich drei Spiele – darunter auch eine Kombination aus Action-Adventure und RPG-Shooter aus dem Jahr 2017: Prey. Wir haben alle Infos für euch im Überblick.

Epic Games Store Facts

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Epic Games: Dieses Mal gratis für euch

Prey

Bei Prey handelt es sich um einen RPG-Shooter mit Sci-Fi-Setting. Ihr erwacht an Bord der Raumstation Talos 1, die 2032 um den Mond kreist. Als Teil eines Experiments sollt ihr dabei helfen, die Zukunft der Menschen zu verändern – aber etwas läuft fürchterlich schief.

Normalerweise kostet das Spiel im Epic Game Store 39,99 Euro – jetzt könnt ihr es euch gratis sichern.

Prey Reveal Trailer

Der Action-Shooter Pray erreicht sowohl bei Metacritic als auch bei Steam recht gute Bewertungen (Quellen: Metacricitc / Steam).

Jotun: Valhalla Edition

Bei Jotun handelt es sich um ein Action-Abenteuer von Thunder Lotus, den Machern von Spiritfarer. In diesem Entdeckerspiel dreht sich alles um die nordische Mythologie, deshalb schlüpft ihr in die Rolle von Thora, eine Wikingerkriegerin, die einen ruhmlosen Tod starb.

Jotun: Valhalla Edition Announcement

Während das Spiel bei Metacritic nur eine durchschnittliche Bewertung von 74 erreicht, erhält Jotun bei Steam größtenteils positive Bewertungen (Quellen: Metacritic / Steam).

Redout: Enhanced Edition

Ein futuristisches 3D-Arcade-Rennspiel für Fans von Spielen wie Wipeout, F-Zero oder Star Wars: Episode 1 - Racer. Auf 30 Strecken könnt ihr euer Können gegen die KI testen, oder euch im Online-Modus anderen Spielern stellen.

Redout: Enhanced Edition – offizieller Trailer

Auf Steam vergeben die Spieler in 85 Prozent der Fälle eine positive Wertung, auf Metacritic kann sich Redout: Enhanced Edition über einen Metascore von 81 Punkten freuen. Das klingt doch vielversprechend! (Quelle: Steam / Metacritic)

Die drei Spiele könnt ihr euch ab sofort bis zum 19. Mai um 17 Uhr sichern.

Das kommende Gratis-Spiel

Aus dem Gratis-Spiel in der nächsten Woche macht Epic Games aktuell noch ein großes Geheimnis. Lediglich ein Countdown ist auf der Webseite zu finden, der die Zeit bis zur Enthüllung des mysteriösen Spiels herunterzuzählen scheint.

Gut möglich also, dass es in der nächsten Woche einen echten Kracher gibt! Schließlich hat Epic Games in der Vergangenheit auch schon Spiele wie GTA 5 kostenlos an seine Nutzer verteilt. Sobald wir mehr wissen, geben wir euch Bescheid.