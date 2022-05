Diese Woche verschenkt Epic Games einen richtigen Knaller. Mit Borderlands 3 könnt ihr euch auf einen humorvollen und actionreichen Looter-Shooter freuen und ihr spart damit auch noch richtig Geld.

Epic Games Store Facts

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Epic Games: Dieses Mal gratis für euch

Borderlands 3

Bei Borderlands 3 handelt es sich um einen spannenden Looter-Shooter mit einer guten Portion Humor. Eure Aufgabe ist es, euch durch die Welten zu ballern, Aufgaben zu erfüllen und eure Heimat vor skrupellosen Sektenführern zu retten.

Borderlands 3 - Launch Trailer

Um in diesem Spiel voranzukommen, stehen euch individuelle Fähigkeiten und ausbaubare Skills zur Verfügung – doch auch die Anpassungsmöglichkeiten für eure Charaktere sind enorm. Das Spiel könnt ihr allein, oder im Multiplayer erleben.

Mit einer stabilen Punktzahl von 81 bei Metacritic und einer sehr positiven Bewertung bei Steam fällt die Bewertung für dieses Spiel ziemlich gut aus (Quellen: Metacritic / Steam).

Dieses Spiel könnt ihr euch bis zum 26. Mai 2022 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Das kommende Gratis-Spiel

Aus dem Gratis-Spiel in der nächsten Woche macht Epic Games aktuell noch ein großes Geheimnis. Lediglich ein Countdown ist auf der Webseite zu finden, der die Zeit bis zur Enthüllung des mysteriösen Spiels herunterzuzählen scheint.

Gut möglich also, dass es in der nächsten Woche erneut einen echten Kracher gibt! Schließlich hat Epic Games in der Vergangenheit auch schon Spiele wie GTA 5 kostenlos an seine Nutzer verteilt. Sobald wir mehr wissen, geben wir euch Bescheid.