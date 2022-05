Diese Woche verschenkt Epic Games wieder einen richtigen Knaller. Mit BioShock: The Collection könnt ihr euch auf gleich mehrere Spiele und Add-ons freuen und ihr spart auch noch richtig Geld.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Epic Games: Dieses Mal gratis für euch

Epic Games schenkt euch dieses Mal gleich mehrere Spiele in einem. Beim Sichern der Collection gehören euch BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition inklusive der Add-ons für Einzelspieler.

BioShock: The Collection

In der Collection besucht ihr die Städte Rapture und Columbia. Schlüpft in die Rolle von Subject Delta, der sich auf einer Mission befindet, in der es um Leben und Tod geht oder in die von Privatdetektiv Booker DeWitt, der eine Frau namens Elisabeth retten möchte. Während ihr mit Rapture eine dystopische Unterwasserstadt erkundet, geht es in Columbia hoch hinaus über die Wolkendecke.

Übrigens: Für Betriebssysteme ab Windows 10 benötigt ihr den 2K-Launcher zum Herunterladen und Spielen.

BioShock: The Collection könnt ihr euch bis zum 2. Juni um 17 Uhr kostenlos sichern.

Das kommende Gratis-Spiel

Aus dem Gratis-Spiel in der nächsten Woche macht Epic Games aktuell noch ein großes Geheimnis. Lediglich ein Countdown ist auf der Webseite zu finden, der die Zeit bis zur Enthüllung des mysteriösen Spiels herunterzuzählen scheint.

Gut möglich, dass es in der nächsten Woche erneut einen echten Kracher gibt! Schließlich hat Epic Games in der Vergangenheit auch schon Spiele wie GTA 5 kostenlos an seine Nutzer verteilt. Sobald wir mehr wissen, geben wir euch Bescheid.