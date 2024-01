Steam-Hit Palworld ist noch lange nicht fertig – Boss verrät, worauf sich Spieler freuen können

Der Release von Palworld ist ein absoluter Überraschungserfolg. Während nach nur wenigen Tagen bereits mehrere Millionen Spieler das Open-World-Survival-Crafting-Game zocken, verspricht der Entwickler, dass noch jede Menge Inhalte folgen sollen.

Palworld Facts

Schon kurz nach seinem Release pulverisiert Palworld Meilensteine und Spielerzahlen auf Steam – dabei befindet das Open-World-Spiel aktuell ja noch in der Early-Access-Phase. Für Fans des ohnehin schon umfangreichen Gameplay-Konzepts hat Studio-Boss Takuro Mizobe jetzt gute Neuigkeiten, denn seiner Einschätzung ist der Steam-Überraschungserfolg erst zu 60 Prozent fertig. Gamer können sich demnach auf jede Menge neue Inhalte freuen.

Palworld-Boss verspricht 40 Prozent mehr Inhalt

Das Spielprinzip in Palworld bietet euch bereits viele verschiedene Optionen, euch zu entfalten. Ihr könnt die unterschiedlichen Pals fangen, züchten und in den Kampf gegen andere Kreaturen schicken. Aber das ist nicht alles. Ihr könnt sie auch für euch arbeiten lassen, Industrien auf ihren Schultern aufbauen oder die Welt mit ihnen erkunden. All das gibt Spielern jetzt schon jede Menge Freiheiten, aber das Survival-Crafting-Kampf-Spiel soll laut Mizobe noch erweitert werden.

Palworld hat ein ziemlich abgefahrenes Spielkonzept:

Palworld sei bis jetzt rund zu 60 Prozent vollendet, sagte Mizobe in einem Interview mit dem japanischen Magazin Automaton. Das grundlegende Gameplay sei bereits vorhanden, nun müsse das Team das bisherige Produkt perfektionieren. Allerdings stehe nicht nur das Polieren im Fokus, auch neue Inhalte sollen hinzugefügt werden. Bei der Priorisierung neuer Features wolle das PocketPair-Team auch auf die Community hören und die meistgewünschten Funktionen zuerst angehen.

Mizobe erwähnt, dass am PvP-Feature für den Multiplayer bereits gearbeitet werde – es müsse nur noch richtig implementiert werden. (Quelle: PCGamesN)

Palworld Pocketpair

Palworld: Steam-Hit bricht Rekorde trotz Pokémon-Kontroverse

Auf Steam hat Palworld einen absoluten Traumstart hingelegt und konnte innerhalb weniger Tage Millionen Exemplare verkaufen sowie Spielerrekorde brechen. Dass Mizobe und die Entwickler von PocketPar auf Vorwürfe zu möglichen Urheberrechtsverletzungen von Pokémon-Fans reagieren mussten, hat der Popularität des Spiels offensichtlich kein bisschen geschadet. Und mit mehr Inhalten könnte Palworld in den nächsten Tagen und Wochen vermutlich noch mehr Spieler von sich überzeugen.

