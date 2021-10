Eines der schönsten und besten Action-Games des letzten Jahres ist urplötzlich zurück in den Steam-Topsellern. Grund dafür ist ein attraktiver Sale mit absoluter Tiefpreisgarantie. Wir möchten PC-Spielern das traumhafte Ori and the Will of Wisps unbedingt ans Herz legen. Und es gibt noch mehr abzustauben!

Steam Facts

Action-Hit zum Tiefpreis auf Steam

Wenn ihr noch nie von Ori and the Will of Wisps gehört habt, ist jetzt die höchste Zeit dafür. Der mehrfach ausgezeichnete und in höchsten Tönen gelobte Action-Hit ist definitiv ein echtes Muss für Gamer. Auch in unserem Test kann das Spiel fast die Bestnote absahnen:

Schon der Vorgänger Ori and the Blind Forest konnte die Spieler mit seiner malerischen Optik, mitreißenden Story und seinem knackigen Gameplay begeistern. Für PC-Spieler gibt es jetzt gute Neuigkeiten, denn Steam haut das Meisterwerk zu einem echten Spitzenpreis raus. Ihr spart bei folgendem Angebot ganze 67 Prozent:

Ori and the Will of Wips für 9,89 Euro statt 29,99 Euro

Solltet ihr den grandiosen Vorgänger noch nicht gespielt haben, könnt ihr ebenfalls das Bundle zum echten Vorteilspreis absahnen. Dabei erhaltet ihr Ori: The Collection für schlappe 13,39 Euro.

Falls ihr bei einem der Angebote zuschlagen wollt, solltet ihr dieses Mal nicht zögern, denn es handelt sich um ein Steam-Tagesangebot. Ihr könnt euch den Deal also nur noch bis zum 19. Oktober um 19 Uhr sichern.

Und falls wir euch noch nicht von dem grandiosen Action-Game überzeugen konnten, kann es dieser Gameplay-Trailer zu Ori and the Will of Wisps vielleicht:

Eines der besten Action-Games kann sich erneut in die Topseller von Steam kämpfen. Grund dafür ist ein attraktiver Sale, den sich PC-Spieler auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Schlagt noch bis zum 19. Oktober und spart dabei ganze 67 Prozent.