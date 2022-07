Stranger Things ist bei Zuschauern äußert beliebt. Wie gut die vierte Staffel der Serie bisher angekommen ist, hat Netflix jetzt im Detail verraten. Für einen echten Rekord hat es gereicht, doch weltweit gesehen muss sich Stranger Things 4 noch mit dem zweiten Platz begnügen.

Stranger Things: Vierte Netflix-Staffel extrem beliebt

Am 27. Mai 2022 wurden die ersten sieben der insgesamt neun Episoden der vierten Staffel von Stranger Things veröffentlicht, die restlichen gab es ab dem 1. Juli zu sehen. Obwohl Teile der Staffel also gerade erst angelaufen sind, hat Netflix ein paar interessante Details rund um die Science-Fiction-Mystery-Serie bekannt gegeben. Wie schon bei den ersten drei Staffeln kommt auch die vierte ziemlich gut bei Zuschauern an.

Wenn beide Staffelteile zusammengerechnet werden, hat Stranger Things für eine Sehdauer von 1,15 Milliarden Stunden in den ersten 28 Tagen gesorgt. Die ersten sieben Episoden erreichten in den ersten 28 Tagen 930,32 Millionen Stunden, auf die Episoden acht und neun entfielen knapp 221 Millionen Stunden – wohlgemerkt in weniger als einer Woche (Quelle: The Hollywood Reporter).

Für einen Allzeitrekord hat die vierte Staffel von Stranger Things noch etwas Arbeit vor sich. Von allen Netflix-Originalen hat in den ersten 28 Tagen nur Squid Game mit sagenhaften 1,65 Milliarden Stunden für noch mehr Interesse gesorgt. Für die Episoden acht und neun bleiben Stranger Things jetzt noch etwa drei Wochen, um den Rekord zu knacken. Gut möglich, dass die Serie tatsächlich Squid Game überholen kann.

Stranger Things 4 mit stärkstem Netflix-Debüt

Die vierte Staffel hat bereits einen anderen Netflix-Rekord geknackt. Dem Streaming-Anbieter zufolge hat die Staffel das beste Debüt-Wochenende überhaupt vorgelegt. Ende Mai sorgte Stranger Things 4 in kürzester Zeit für 286,79 Millionen Stunden Sehdauer. Der vorherige Rekordhalter, die zweite Staffel von Bridgerton, wurde mit 193 Millionen Stunden auf den zweiten Platz verwiesen.