Mit „WOW“ könnt ihr die Inhalte des Pay-TV-Anbieters „Sky“ im Stream und mit flexibler Abo-Laufzeit sehen. Neben den Apps für Smartphone und Tablet, gibt es aber auch Möglichkeiten, wie ihr die Filme, Serien und Sportereignisse auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer genießen könnt. Mit welchen Geräten ihr „WOW“ auf dem TV empfangen könnt, erfahrt ihr hier.

WOW (ehemals Sky Ticket) Facts

„WOW“ (ehemals „Sky Ticket“)ist ein Streamingdienst wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+. Eine Satellitenschüssel oder ein Kabelanschluss sind somit nicht notwendig – lediglich ein Internetanschluss und ein kostenpflichtiges Abo bei „WOW“ sind Voraussetzung für den Empfang. Für welche Geräte es eine App von „WOW“ gibt, damit ihr den Dienst auf eurem TV nutzen könnt, erfahrt ihr hier.

Smart-TVs

Die einfachste Möglichkeit, um „WOW“ am TV zu sehen, ist natürlich ein Smart-TV, der eine App für den Streamingdienst bietet. Aktuell findet ihr die Smart-TV-App von „WOW“ auf folgenden Fernsehern:

LG WebOS TV (Modelle ab 2014)

Samsung Tizen (Modelle ab 2015)

Sony BRAVIA Android (Modelle ab 2016)

Smart-TVs mit Fire TV

Streaming-Player & Set-Top-Boxen

Wenn ihr keinen unterstützen Smart-TV besitzt, könnt ihr aber auch einfach einen der folgenden Streaming-Player nutzen:

Fire TV Stick (ab 2. Generation)

Google Chromecast (in Verbindung mit einem Android- oder iOS-Mobildgerät)

Apple TV 4

WOW TV Stick

MagentaTV Stick & MagentaTV One

Roku Express

Spielekonsolen

Die Spielekonsolen von Sony und Microsoft sind für viele Personen das Mediacenter im Wohnzimmer – dementsprechend gibt es für die aktuellen Konsolen auch eine Sky-Ticket-App:

PlayStation 5 & 4

Xbox Series S/X & One S/X

PC & Laptops (Windows, macOS)

Wenn ihr einen HTPC im Wohnzimmer stehen habt oder euren Laptop problemlos per HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen könnt, ist auch euer PC beziehungsweise Laptop dafür geeignet, „WOW“ auf den TV zu bringen. Bei der Laptop-Option kann es jedoch aus DRM-Gründen notwendig sein, in den Einstellungen den zweiten Bildschirm zu deaktivieren. Den „WOW“-Player gibt es für folgende Betriebssysteme:

Microsoft Windows (ab Windows 7)

Apple Mac (ab OS X Mavericks 10.9)

