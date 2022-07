Stranger Things kommt bei Zuschauern weiterhin extrem gut an. Da ist es kein Wunder, dass Netflix jetzt ein erstes Spin-off zur Serie angekündigt hat. Die Duffer-Brüder werden hier erneut tonangebend sein. Mit weiteren Details hält sich der Streaming-Anbieter noch zurück, doch erste Gerüchte machen bereits die Runde.

Stranger Things: Netflix plant Spin-off zur Serie

Nach dem gewaltigen Erfolg der vierten Staffel von Stranger Things möchte Netflix in Zukunft einen Ableger starten. Eine offizielle Ankündigung zum Spin-off hat Netflix bereits gemacht, wobei wichtige Details noch nicht genannt wurden. Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur, dass es ein Spin-off geben wird und die Duffer-Brüder Matt und Ross mit ihrer neuen Produktionsfirma Upside Down Pictures stark involviert sind.

Unklar bleibt also unter anderem, welche Schauspieler von Stranger Things auch beim Ableger zu sehen sein werden. Wie genau das Spin-off in das Universum der Mystery-Serie passen wird, hat Netflix ebenfalls noch nicht verraten. Da nach der fünften Staffel im Jahr 2024 bei der Hauptserie Schluss sein soll, dürfte in nächster Zeit nicht mit dem Spin-off zu rechnen sein.

Die Gerüchteküche hat derweil David Harbour befeuert, der in der Serie den Polizeichef Jim Hopper spielt. Dem Magazin GQ hat er erklärt, dass er gerne sehen würde, wie ein anderer Schauspieler seinen Part übernimmt. Das könnte als Hinweis darauf verstanden werden, dass beim Spin-off vielleicht ein jüngerer Jim Hopper in der Vorgeschichte zu Stranger Things zu sehen ist.

Stranger Things: Theaterstück zur Serie geplant

Fest steht, dass es neben dem geplanten Spin-off auch ein Theaterstück zu Stranger Things geben wird. Hier möchte Netflix mit Sonia Friedman und Stephen Daldry zusammenarbeiten. Das Theaterstück soll laut Netflix „in der Welt und Mythologie“ von Stranger Things angesiedelt sein (Quelle: Netflix).