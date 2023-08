Vielfach sinken die Energiepreise wieder. Energieversorger Eon will zum 1. September die Strompreise um 18 Prozent senken, beim Gas müssen Kunden sogar 28 Prozent weniger zahlen. Zu früh freuen sollten sich die Deutschen aber nicht. Ein Eon-Manager hat jetzt eine bittere Wahrheit verkündet.

Strom ist in Deutschland besonders teuer. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern müssen Verbraucher hierzulande tief in die Tasche greifen – und das bereits seit Jahren.

Der Ukraine-Krieg hat das Fass aber zum Überlaufen gebracht und die Strompreise explodieren lassen. Zwar sinken die Strompreise mittlerweile wieder. Hoffnungen auf Preise auf Vor-Krisen-Niveau erteilt ein namhafter Eon-Manager jetzt aber eine Absage.

Eon-Manager: Preise für Strom und Gas bleiben hoch

„Ich halte das für nahezu ausgeschlossen, dass wir in naher Zukunft zurückkommen auf Preise, die wir vor Pandemie und Ukraine-Krieg hatten“, so Eon-Finanzvorstand Marc Spieker gegenüber der Rheinischen Post.

Die Energiepreise im Großhandel würden dauerhaft höher bleiben als vor der Krise, glaubt Eon. Diese Großhandelspreise geben die Versorger an die Verbraucher weiter.

Trotz der weiter hohen Energiepreise gibt es zumindest eine Preisentspannung. Vielfach sinken die Strom- und Gaspreise wieder, von ihren Hochs im Winter 2022/2023 sind die Energiepreise derzeit weit entfernt.

Das macht sich auch bei den Preisdeckeln bemerkbar, die die Bundesregierung eingeführt hat. Von den ursprünglich 40,3 Milliarden Euro, die dafür vorgesehen waren, erwartet das Ifo-Institut nur noch Kosten in Höhe von 13,1 Milliarden Euro für die Gaspreisbremse.

Mit einem Balkonkraftwerk kann man seine Stromkosten senken:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Eon will Strom- und Gaspreise in der Grundversorgung senken

Eon selbst möchte die Energiepreise ebenfalls bald senken. Am 1. September will Deutschlands größter Energieversorger die Preise in der Grundversorgung reduzieren. Beim Strom müssen Eon-Kunden dann 18 Prozent weniger zahlen, beim Gas sind es sogar 28 Prozent.