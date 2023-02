Teslas gehören zu den beliebtesten E-Autos überhaupt, seit Jahren kann kein anderer Autohersteller mit dem Erfolg der Tesla-Modelle mithalten. Da sollten eigentlich auch die Tesla-Kunden besonders zufrieden sein. Was lange Zeit der Fall war, hat sich jetzt geändert. An der Spitze steht ein deutscher Konkurrent.

Kunden verpassen Tesla einen Dämpfer: Zufriedenheit sieht anders aus

Tesla schmiert in der Zufriedenheit der Autokäufer ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung der US-amerikanischen Verbraucherorganisation Consumer Reports (CR). Demnach ist Tesla seit Jahren in Folge an der Spitze nun nicht mehr der Autobauer mit den zufriedensten Kunden. Stattdessen landet Porsche bei den Verbrauchern auf dem ersten Platz.

Die deutsche Sportwagenmarke kommt auf einen Anteil von 83 Prozent der bei CR registrierten Porsche-Kunden, die sich noch einmal einen Porsche zulegen würden. Gemessen wird hier also streng genommen die Markentreue der Käuferinnen und Käufer und damit indirekt deren Zufriedenheit.

Mit 80 Prozent landet auf Platz 2 eine weniger bekannte Marke: Genesis. Unter dem Namen bringt der Hyundai-Konzern seit einigen Jahren Luxuswagen auf den Markt. Tesla hingegen muss sich mit Bronze begnügen. Nur noch 78 Prozent der Tesla-Besitzer geben an, dass sie erneut ein E-Auto des Herstellers kaufen würden (Quelle: Autoevolution).

In den Vorjahren seit 2017 hatte Tesla durchgehend an der Spitze der so berechneten Kundenzufriedenheit in den USA gelegen. Der Höchstwert für den E-Auto-Bauer lag dabei bei stolzen 89 Prozent – ein Wert immerhin, den auch Porsche als aktuelle Nummer 1 nicht geknackt hat.

Tesla allerdings sollte das eher noch mehr zu denken geben. Denn es bedeutet weniger, dass die Konkurrenz Tesla einfach überholt hat. Sondern vielmehr, dass Tesla selbst seine Kunden nicht mehr so sehr überzeugen kann und entsprechend in ihrer Gunst gefallen ist.

Ob Tesla, Porsche oder VW – aus China kommt neue Konkurrenz:

Porsche Nummer 1, VW fast letzter: CR-Bewertungen gehen weit auseinander

Gründe für die Bewertung nennt Autoevolution keine. Ob Tesla also wegen Downgrades abgestraft wurde, wegen der noch immer nicht wirklich funktionierenden autonomen Fahrsysteme, mangelnder Verarbeitungsqualität oder aus ganz anderen Gründen, bleibt offen. Übrigens: VW hat als Mutterkonzern von Porsche mit seiner Eigenmarke nur ganz knapp den letzten Platz verpasst. Nur 56 Prozent der bei CR befragten VW-Kunden können sich vorstellen, erneut eines der Autos aus Wolfsburg zu kaufen.

An den Umfragen der Consumer Reports aus den USA können nur Mitglieder der Verbraucherorganisiation teilnehmen. Nach eigenen Aussagen sind das einige Hunderttausend. Die Tesla-Fahrer unter ihnen dürften daher zahlreich sein.