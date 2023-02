Volkswagen und Tesla gehören zu den erfolgreichsten Anbietern von Elektroautos. Doch bei den großen Namen ändern sich die Zeiten. Model 3 und der ID.3 von VW müssen ihre Führungsrolle aufgeben.

Volkswagen Facts

VW und Tesla: ID.4 und Model Y übernehmen die E-Auto-Führung

Der VW-Konzern zeichnet verantwortlich für die meisten verkauften Elektroautos in Europa 2022. Damit hält VW die Spitzenposition vor Tesla. Die US-Marke hat sich auf Platz 2 vorgearbeitet, während Bronze an den Stellantis-Konzern und seine Marken geht. Auch VW hatte beim Jahressieg Unterstützung, etwa durch die E-Auto-Verkäufe von Audi, Porsche und Skoda.

Sowohl bei VW als auch bei Tesla hat sich allerdings intern der Wind gedreht: Die ehemaligen Zugpferde unter den E-Autos wurden abgelöst. Tesla verkaufte 2022 deutlich mehr Stromer vom Typ Model Y als vom Model 3, das lange Zeit als das erfolgreichste E-Auto der Welt galt. Dieser Titel wurde an das SUV Model Y weitergereicht, das auch in Europa die unangefochtene Nummer 1 ist: 137.052 Stück hat Tesla 2022 ausgeliefert, ein massives Plus von 424 Prozent im Vorjahresvergleich (Quelle: Jato Dynamics).

Bei VW sieht es ganz ähnlich aus: Der ID.3 als erstes E-Auto der neuen ID-Reihe der Wolfsburger war lange Zeit das Aushängeschild und der meistverkaufte Stromer. 2022 geht der erste Platz aber an den größeren ID.4 mit 67.490 Stück. VW kann Tesla damit die Spitzenposition in Europa nur streitig machen, weil man sowohl unter der eigenen Marke als auch durch die weitern Konzernmarken eine deutlich größere Auswahl hat.

Die beiden zeigen damit beispielhaft den Trend der Branche: Größere Autos, am besten SUVs, sind gefragt. Insgesamt konnte VW fast 349.147 reine Elektroautos ausliefern, ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2021. Tesla kommt auf 232.018 Stück, Stellantis landet nur knapp dahinter mit 230.383 verkauften Stromern.

E-Autos aus China kommen inzwischen immer öfter in Europa auf den Markt:

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

Toyota chancenlos: Chinesen kommen in Europa an

Der erste chinesische Hersteller landet mit dem Geely-Konzern auf Platz 8 und spielt damit noch eine deutlich kleinere Rolle als einige etablierte Marken. Mit 78.856 verkauften reinen E-Autos in den 28 von Jato beobachteten Ländern stellt man allerdings bereits beispielsweise Toyota tief in den eigenen Schatten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.