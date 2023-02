Wenn deutsche Kunden auf E-Auto-Suche gehen, stehen immer mehr chinesische Modelle und Marken zur Auswahl. Vor allem ein Hersteller zieht davon, nirgends werden mehr E-Autos gebaut als in China. Ein anderer Hersteller kann zwar halbwegs mithalten, aber das Rennen ist trotzdem nicht knapp.

BYD zieht davon: Plug-in-Hybride haben in China nicht ausgedient

Tesla hat 2022 zwar die hochgesteckten Ziele von Elon Musk verfehlt, aber trotzdem ein erfolgreiches Jahr hingelegt. Kein anderer Hersteller auf der ganzen Welt konnte mehr batterieelektrische Fahrzeuge verkaufen. Doch erweitert man das Blickfeld, steht ein anderer an der Spitze: BYD aus China ist der erfolgreichste E-Auto-Produzent, wenn auch Plug-in-Hybride eingerechnet werden.

Der China-Hersteller hat rund 1,85 Millionen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben abgesetzt – mehr als drei Mal so viele wie 2021. Tesla kommt auf etwa 1,31 Millionen Fahrzeuge. Betrachtet man allerdings bei beiden nur die reinen Elektroautos, liegt Tesla noch immer vorn. Beide Hersteller befeuern einen riesigen Trend: China ist das Mekka für E-Autos.

Von gut 10,5 Millionen weltweit ausgelieferten Modellen mit mindestens teilweise elektrischem Antrieb entfallen 59 Prozent auf den chinesischen Markt. Sogar noch wichtiger ist die Rolle des Landes bei der Herstellung: 6,7 Millionen E-Autos wurden 2022 in China gebaut, was den Branchenbeobachtern von EV-Volumes zufolge einem Anteil von 64 Prozent entspricht.

Es wird also deutlich mehr als die Hälfte aller E-Autos der Welt an chinesische Kundinnen und Kunden verkauft und sogar fast zwei Drittel aller Stromer auf dem Globus in China gebaut. Das heißt allerdings nicht, dass dort auch nur chinesische Firmen produzieren. Tesla baut ebenso wie VW und weitere westliche Marken in China. Während aber etwa Tesla viele Fahrzeuge für den internationalen Markt bauen lässt, verkauft VW die in China gebauten Modelle auch zum Großteil dort.

Für deutsche Kunden sind chinesische E-Autos keine Billig-Alternative:

Volksrepublik China – das wichtigste Land für Elektroautos

Die europäischen E-Auto-Märkte sind mit einem Plus von 15 Prozent gegenüber 2021 relativ langsam gewachsen. Währenddessen ist China mit einem Jahresplus von 82 Prozent vorbeigezogen. Insgesamt wurden der Erhebung von EV-Volumes zufolge rund 81 Millionen Autos weltweit verkauft, ein kleines Minus von 0,5 Prozent. Der Anteil von E-Autos stieg von 8,3 Prozent in 2021 auf 13 Prozent für 2022. Für das laufende Jahr erwarten die Analysten einen Anstieg auf über 14 Millionen Elektroautos.

