The Boys: Amazon hat gute Nachrichten für seine Prime-Kunden

Eine der krassesten und besten Serien von Amazon Prime Video geht bald in die Verlängerung. Amazon spendiert den Fans von „The Boys“ endlich einen ersten Trailer zur kommenden 4. Staffel und verrät schon mal grob, wann mit der Fortsetzung zu rechnen ist.

Marvel ist euch mittlerweile viel zu langweilig? Dann probiert doch mal „The Boys“ bei Amazon Prime Video. Die Superhelden-Serie für alle, denen diese „Helden“ aber mal so richtig auf den S…ck gehen. Die Comic-Adaption ist absolut gelungen und definitiv nichts für kleine Kinder und zartbesaitete Menschen (bei Amazon Prime Video ansehen).

Amazon zeigt ersten Trailer zur 4. Staffel von „The Boys“

Doch die Fans der Serie mussten sich zuletzt in Geduld üben. Aufgrund des zurückliegenden Streiks in Hollywood war im Sommer schon absehbar, dass die lang erwartete 4. Staffel der genialen Serie nicht mehr in diesem Jahr kommen wird. Doch mittlerweile ist der Arbeitskampf der Autoren und Schauspieler beigelegt, man wurde sich handelseinig und die Zukunft ist gerettet – gute Nachrichten für alle Kundinnen und Kunden von Amazon Prime.

Jetzt zeigt Amazon auch endlich einen ersten Trailer zur 4. Staffel. Darin zu sehen, der sich anspannende Konflikt zwischen den Anhängern des mordsüchtigen Homelanders und den Gegnern des durchgeknallten „Superhelden“. Neu im Cast findet sich übrigens auch Schauspieler Jeffrey Dean Morgan, bekannt aus „The Walking Dead“. Der übernimmt die Rolle eines alten Freundes von Butcher (Karl Urban).

Der erste Trailer zur kommenden Staffel:

The Boys: Staffel 4 - Teaser-Trailer Deutsch

Doch wann können Fans denn nun mit der 4. Staffel von „The Boys“ bei Amazon Prime Video rechnen? Im Trailer spricht Amazon von „demnächst verfügbar“. In der Videobeschreibung selbst dann von „2024“. Insofern wird’s keine Weihnachtsüberraschung mehr geben, aber irgendwann im neuen Jahr ist damit zu rechnen.

Zur Einordnung ein Blick auf die bisherigen Release-Daten der zurückliegenden Staffeln:

Staffel 1: 26. Juli 2019

Staffel 2: 4. September 2020

Staffel 3: 3. Juni 2022

Wir hoffen mal, dass wir nicht erst bis Herbst 2024 warten müssen, sondern dass Amazon neue Episoden vielleicht schon im Frühjahr, spätestens aber im Sommer veröffentlicht wird.

Das Serienuniversum wächst

Mit „Gen V“ lief zwischen Ende September und Anfang November in diesem Jahr bereits ein erfolgreiches Spin-off zu „The Boys“ bei Amazon Prime Video. Die Serie bleibt dem Look-and-Feel des Originals treu, kann aber ein frisches Ensemble etablieren und wurde natürlich bereits verlängert.

Auch für „The Boys“ ist nach der 4. Staffel noch nicht Schluss. Serienmacher Eric Kripke gab bereits im Februar Entwarnung und kündigte noch mehr von „The Boys“ nach der kommenden Staffel an. Zudem soll sich demnächst mit „The Boys: Mexico“ ein weiterer Serienableger zum Serien-Universum hinzugesellen. Alles in allem für Fans so richtig gute Nachrichten.

