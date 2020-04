Schon lange warten die Fans der Elder Scrolls-Spiele auf Updates zu Elder Scrolls 6. Angesichts der Corona-Krise gibt es nun aber erstmal eine enttäuschende Meldung seitens Bethesda. Aber immerhin auch einen kleinen Funken Hoffnung.

Nach dem Aus für die E3 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie haben wartende Fans darauf gehofft, dass die Pressekonferenz zu Elder Scrolls 6 stattdessen online abgehalten wird. Bethesda wendet sich nun aber an die Öffentlichkeit und nimmt Spielern diese Hoffnung.

Pete Hines höchstpersönlich teilte am Mittwoch auf Twitter mit, das Unternehmen werde keine Online-Präsentation durchführen, welche die Konferenz auf der E3 ersetzen wird.

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.

