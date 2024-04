The Witcher 3: Fans bekommen nach 9 Jahren neue Inhalte spendiert

Witcher-Fans können jetzt offiziell ihre grenzenlose Fantasie und ihr Talent in Mods einsetzen, da CD Projekt RED seinen offiziellen Editor veröffentlicht hat. Mit etwas Glück könnt ihr ihn sogar vor der offiziellen Veröffentlichung testen.

The Witcher 3: Wild Hunt Facts

The Witcher 3: Schlüpft in die Rolle eines Entwicklers

Der offizielle Mod-Editor für The Witcher 3: Wild Hunt ist jetzt auf Steam verfügbar. Wenn ihr daran interessiert seid, das Programm zu testen, habt ihr jetzt vielleicht die Gelegenheit dazu. Registriert euch bei Steam für die Testphase. Der Zugang wird schrittweise verteilt, bevor der vollständige Zugriff für alle Spieler voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgt. Ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben (jetzt bei Steam ansehen).

REDkit, das Tool, das von den Entwicklern des Spiels verwendet wurde, bietet eine „nahezu grenzenlose Freiheit beim Modden“. Erstellt neue Quests, Charaktere, Animationen und vieles mehr, um das Spiel „noch aufregender und unterhaltsamer für alle zu machen“, so der Entwickler und Publisher.

CD Projekt RED betont, dass REDkit derzeit nur für PC-Nutzer verfügbar ist, sowohl für die Erstellung als auch für die Installation der erstellten Mods.

The Witcher 3 hat vor einiger Zeit ein großes Upgrade für Current-Gen erhalten:

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition | Next-Gen-Update-Trailer

Fans warten auf The Witcher 4

The Witcher 3 erschien im Jahr 2015, ist also schon etwas älter. Dank verschiedener Erweiterungen und nun dem offiziellen Mod-Editor wird dem Spiel immer wieder neues Leben eingehaucht, dennoch warten Fans sehnlichst auf den Nachfolger.

Zu diesem ist allerdings noch nicht viel bekannt. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Epic Games unter der Verwendung der Unreal Engine 5, was für neue und erweiterte Möglichkeiten sorgt – es kann aber noch Jahre dauern, bis The Witcher 4 das Licht der Welt erblicken wird.

