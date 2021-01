Natürlich gibt es neben Gaming noch andere Inhalte auf Twitch doch was die Rekorde angeht, sind diese doch eher bei Videospielen zu erwarten. Streamer TheGrefg hat den Zuschauer-Rekord förmlich zerschmettert, vermutlich kennt ihr ihn aber nicht mal.

David „TheGrefg“ Martinez ist Twitch-Streamer ist der neue Rekordhalter für die meisten Zuschauer auf Twitch. Den alten Rekord für einen Einzel-Streamer hielt Ninja, doch TheGrefg schlug die über 600.000 Zuschauer nicht um ein paar Tausend, nicht mal um ein paar Hunderttausend, sondern um über 1,8 Millionen.

Der neue Rekord liegt bei über 2,4 Millionen (via TwitchTracker), doch TheGrefg schlug nicht den härtesten Boss der Videospielgeschichte oder gewann ein paar Millionen Dollar in einem E-Sport-Turnier. Er präsentierte seinen eigenen Fortnite-Skin mit dem Epic Games ihn im beliebten Battle Royale verewigt. Zwar ging es in dem Stream um Fortnite, doch gespielt hat er nicht wirklich.

Die Millionenmarke hatte bereits schon vorher zwei Twitch-Kanäle geknackt. Zum einen der offizielle PlayStation-Kanal und ELEAGUE TV, ein Kanal für E-Sport-Turniere. Diese sind mit Einzelpersonen und ihren Kanälen aber schwer zu vergleichen, was TheGreg nicht davon abgehalten hat, auch diese meilenweit hinter sich zulassen.

„Warum kenn ich diesen Streamer nicht?“

TheGrefg ist ein spanischer Streamer und deswegen in Deutschland nicht allzu bekannt. Hierzulande werden eher Kanäle, die auf Deutsch oder Englisch streamen, geschaut. Da Spanisch aber in über 20 Ländern gesprochen wird und es knapp eine halbe Milliarde Menschen gibt, die Spanisch sprechen, fehlte es kaum an potenziellen Zuschauern für den Rekord.

Den Skin wird es ab dem 16. Januar 2021 im Shop von Fortnite zu kaufen geben, ein Emote wird es ebenfalls geben. Das Bundle mit den Cosmetics wird zwischen 2.000 und 3.000 V-Bucks kosten. Der Skin ist Teil der Icon Series in der auch Skins von Ninja, Loserfruit und Lachlan erschienen sind.