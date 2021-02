Bisher unterstützt Valheim offiziell keine Mods, das hält Modder aber nicht davon ab, dem Spiel den einen oder anderen Pfiff zu verpassen. So könnt ihr jetzt, wenn ihr das möchtet, noch tiefer in das Survival-Spiel eintauchen.

Valheim Facts

Valheim: Eine neue Perspektive für euren Wikinger

First-Person-Mods machen ein Spielerlebnis oft noch intensiver. Das dachte sich auch ein Valheim-Fan, der die Perspektive eures Wikingers überarbeitet hat. Die Mod befindet sich zwar noch in Arbeit, laut einem ersten Test von PCGamer fühlt sich die neue Perspektive jedoch trotzdem natürlich an und funktioniert überraschend gut. Nur in Kämpfen scheint die Ego-Sicht für Probleme zu sorgen. Da man manchmal nicht mehr als seinen eigenen Schild sieht, geht hier ab und zu die Übersicht verloren. Das Segeln in der First-Person-Ansicht wird jedoch als „sehr cool“ beschrieben.

Positiv ist außerdem, dass ihr nicht auf die Ego-Perspektive festgelegt seid. Mithilfe des Mausrades habt ihr die Möglichkeit, rein- und raus zu scrollen, um so in den Third-Person-Modus zu wechseln. Solltet ihr also Schwierigkeiten haben, könnt ihr einfach in den „Originalzustand“ von Valheim zurückwechseln.

Valheim in der Ego-Sicht: So installiert ihr die Mod

Um die First-Person-Mod nutzen zu können, müsst ihr zuvor eine andere Mod namens „BepInExPack Valheim“ installieren. Sobald ihr sie installiert habt und das Spiel gestartet habt, wird ein Plugin-Ordner erstellt, in den die First-Person-View-Mod eingefügt werden kann. Für beide Mods gibt es Readme-Dateien, in denen genau erklärt wird, wie man sie zum Laufen bringt. Die First-Person-Mod enthält außerdem eine neue Konfigurationsdatei, in der man die Werte für die Sicht in der ersten und dritten Person sowie die Schriftgröße der Meldungen einstellen kann.

Zur First-Person-Mod für Valheim

Das Baumenü in Valheim ermöglicht schier unendliche Möglichkeiten:

Habt ihr Valheim schon gespielt? Wie ist eure bisherige Meinung zum neuesten Survival-Hit und welche Sicht bevorzugt ihr in Spielen? Besucht uns gerne auf Facebook und teilt eure Erfahrungen mit uns.