Die Xbox Series X|S ist bisher ein beachtlicher Next-Gen-Erfolg für Microsoft. Das Unternehmen kann sich nun über einen neuen Verkaufsmeilenstein freuen und bleibt dadurch weiter in Schlagdistanz zur PS5.

Trotz der anhaltenden Konsolenknappheit kann sich Microsoft über einen Verkaufsrekord freuen. Die neue Konsolengeneration der Xbox Series X|S hat laut Xbox-Chef Phil Spencer nach etwas über einem Jahr mehr Konsolen als jede andere Generation zum selben Zeitpunkt zuvor verkauft. Ein Industrie-Insider teilt zudem auf Twitter noch einen beachtlichen Meilenstein, der den Kontakt zur PS5 herstellt.

Verkaufs-Meilenstein: Xbox bleibt PS5 auf den Fersen

In einem Bericht der New York Times berichtet Spencer, dass die starke Nachfrage nach der Xbox Series X|S weiter anhält und das verfügbare Angebot übersteigt. Somit konnte sich die Xbox Series X|S den Titel als die sich am schnellsten verkaufte Xbox-Generation sichern und selbst die Original-Xbox und Xbox 360 übertrumpfen. (Quelle: New York Times)

Als ob dies nicht bereits Grund genug zum Feiern wäre, gab Branchen-Insider Daniel Ahmad zusätzlich auf Twitter bekannt, dass nach seinen Schätzungen zum aktuellen Zeitpunkt rund 12 Millionen Konsolenexemplare der Xbox Series X|S verkauft worden sind. Mit dieser beachtlichen Zahl reiht sich Microsoft zwar hinter Sonys PS5 ein, die gegen Ende September 2021 insgesamt wohl knapp 13 Millionen Exemplare verkauft hatte, bleibt aber dennoch klar in Reichweite.

2022 könnte großes Jahr für Microsoft werden

Der Halbleitermangel und damit die Konsolenknappheit werden auch 2022 nicht von heute auf morgen verschwinden. Trotzdem besteht die Hoffnung, dass es zumindest ab der zweiten Jahreshälfte einfacher werden wird, an eine Next-Gen-Konsole zu kommen. 2022 wird sich dies aller Voraussicht nach auch besonders lohnen, denn mit zahlreichen gehypten Triple-A-Releases wie Elden Ring, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Redfall, Stalker 2, Scorn und Starfield wird es eine riesige Auswahl an neuen Spielen für die Xbox Series X|S geben.

Mit der Xbox Series X|S hat Microsoft einen satten Erfolg gelandet. Die neue Konsolengeneration verkauft sich bis hierhin besser als alle anderen Xbox-Konsolen zuvor und hält ganz nebenbei auch noch mit 12 Millionen verkauften Exemplaren den Kontakt zur PS5 aufrecht.