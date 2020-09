Man hat Geräte manchmal Jahre bei sich stehen, ohne dass einem bestimmte Details auffallen. So erging es auch vielen PS4-Besitzern, die jetzt alle ihre Konsolen umdrehen.

PlayStation 4 Facts

PlayStation 4: Ganz besondere Füßchen

Viele von uns kennen das: Wir kaufen uns eine Konsole, packen sie aus und stellen oder legen sie uns parat, um uns schnell in das nächstbeste Spiel zu stürzen. Selten dreht man seine Konsole um und schaut sich den Boden an – das solltet ihr allerdings mal tun, denn vielleicht habt auch ihr ein PS4-Modell mit den besonderen Füßchen zu Hause.

PlayStation 4: Alle drehen ihre Konsole um

Den Stein brachte Twitter-Nutzer Liquodar ins Rollen, der nun entdeckte, dass die Füße seiner PlayStation 4 aus den ikonischen Zeichen Dreiecke, Viereck, Kreis und X bestehen. Bei ihm handelt es sich offenbar um das Slim-Modell, doch auch andere Modelle, wie zum Beispiel die PS4 Pro, besitzen dieses Detail häufig.

Wenn man nach 4 Jahren mal so richtig die Playstation 4 anschaut und merkt das die „Füße“ eiskalt die PS TASTEN sind.. WTF!? @PlayStationDE #ps4 pic.twitter.com/IKiCEn7DeD — Liquodar (@liquodar) September 11, 2020

Ist es bei euch auch so? Wenn ja, welches Modell besitzt ihr? Habt ihr schon andere Besonderheiten an euren Konsolen oder Geräten entdeckt? Erzählt es uns gerne in den Facebook-Kommentaren.