Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Die aktuellen Gratis-Games dürften vor allem Sci-Fi-Fans freuen.

Neben exklusiven Spielen und verschiedenen Sale-Angeboten bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu gehören bekannte Blockbuster, aber auch Geheimtipps und das Beste ist: Sobald ihr sie euch einmal im Account gesichert habt, könnt ihr sie für immer behalten. Sci-Fi-Fans kommen derzeit voll auf ihre Kosten.

Bis zum 21. Januar 2021 um 17 Uhr könnt ihr euch Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition kostenlos herunterladen. Ab dem 21. Januar um 17 Uhr geht es dann mit dem Klassiker Galactic Civilizations III weiter:

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition

Stellt euer Geschick mit dem Blaster, eurem Lichtschwert und der Macht in den Online- und Offline-Schlachten unter Beweis. Die Celebration Edition enthält das Hauptspiel, sämtliche Anpassungsinhalte, die seit der Veröffentlichung als Käufe im Spiel verfügbar waren sowie Objekte aus Star Wars: Der Aufstieg des Skywalkers.

Übrigens gibt es Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition auch für die PlayStation und bis zum 20. Januar 2020 erhaltet ihr das Spiel im Store für 11,99 statt 39,99 Euro.

Galactic Civilizations III

Erschafft eine Zivilisation, die die Zeit überdauert. Wählt unter Dutzenden von einzigartigen Völkern und macht euch mit Hilfe von Diplomatie, Spionage, technologischem Fortschritt und mehr einen Namen in der Galaxie.

Wenn euch der Sinn eher nach Rollenspielen steht, haben wir ein paar Tipps für euch.

Originalbeitrag vom 14. Januar 2021:

Letzte Chance: Top-Spiel bei Epic Games nur noch heute kostenlos

Bis zum 14. Januar 2020 um 17:00 Uhr könnt ihr euch das taktische Rogue-lite Crying Suns sichern. Am morgen gibt euch Epic Games die Gelegenheit, euch in Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition mit euren Lichtschwertern in die Schlacht zu stürzen.

Der erste Trailer von Crying Suns verrät euch, was ihr vom Spiel erwarten könnt:

Crying Suns ist ein taktisches Rogue-lite, in dem ihr in die Rolle eines Raumflottenkommandanten schlüpft und ein geheimnisvolles gefallenes Imperium erkundet. Eine umfangreiche Story rundet das Spiel ab. Hier sichert ihr euch das Spiel bei Epic.