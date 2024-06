Von Elden-Ring-DLC ausgeschlossen! Publisher warnt Steam-Spieler

Die Fans warten auf den ersten großen DLC für Elden Ring. Jetzt ist es bald so weit. Die Erweiterung könnte für Spieler auf Steam allerdings mit einer bösen Überraschung beginnen. Auch der Publisher Bandai Namco warnt die Spieler.

Elden Ring: Seid ihr überhaupt bereit für den DLC?

Mehr als zwei Jahre nach dem Release von Elden Ring veröffentlichen FromSoftware und Bandei Namco am 21. Juni 2024 endlich die große Erweiterung Shadow of the Erdtree. Die Fans sitzen bereits auf glühenden Kohlen. Viele könnten allerdings noch etwas länger warten müssen. Das liegt an der Voraussetzung zum Start des DLCs. Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Start des DLCs!

Um euch in das neue Gebiet zu stürzen, müsst ihr zunächst Sternengeißel Radahn bezwingen. Kein großes Problem, immerhin ist der General Teil der Hauptstory. Allerdings muss auch Mohg, Fürst des Blutes durch eure Hand fallen. Dieser knifflige Boss ist hingegen komplett optional.

Auf X (früher Twitter) merkt Cohh Carnage jetzt an, dass laut den Steam-Statistiken nur etwas mehr als ein Drittel der Spieler den Blutlord geschlagen haben. Umgekehrt bedeutet das, dass zwei Drittel den DLC aktuell noch gar nicht spielen dürften (Quelle: Steam).

Auch Elden-Ring-Publisher Bandai Namco meldet sich zu Wort und gibt den Steam-Spielern zu bedenken, dass sie weniger als zwei Wochen haben, um sich auf die Erweiterung vorzubereiten. Wenn ihr also schon begierig auf den DLC wartet, aber noch kein großes Monster mit Hörnern und Dreizack bezwungen habt, dann solltet ihr besser jetzt schon in die Zwischenlande zurückkehren.

Schaut euch hier den Trailer für Elden Ring: Shadow of the Erdtree an:

Elden Ring Shadow of the Erdtree – offizieller Story-Trailer

Shadow of the Erdtree: Neue Waffen und neue Feinde

Wenn Mohg schließlich fällt, könnt ihr euch auch direkt von seiner Boss-Arena aus, in das DLC-Gebiet teleportieren. Dort erwarten euch natürliche viele neue tödliche Gegner, aber auch coole Waffen und Zauber für das eigene Arsenal. Wenn ihr schon mehr über den Inhalt der Erweiterung erfahren wollt, könnt ihr euch unsere Preview zu Shadow of the Erdtree anschauen.

