Ein großer Pokémon-Meilenstein steht kurz vor seiner Veröffentlichung – Legenden: Arceus. Der neue Teil der beliebten Reihe soll als Open-World-Game mit vielen Neuerungen von der bewährten Formel der Franchise abweichen. Die Erwartungen und Spannung sind also groß. Die Presse durfte bereits Hand an das heiß erwartete Game legen und präsentiert jetzt ihre Wertungen auf Metacritic. Wie schneidet Pokémon-Legenden: Arceus ab?

Pokémon-Legenden: Arceus – das sind die Metacritic-Wertungen

Am 28. Januar ist es endlich soweit und Spieler und Spielerinnen dürfen in Pokémon-Legenden: Arceus auf Monsterjagd gehen. Dieses Mal auch in einem völlig neuem Gewand – eine offene Welt ruft, die Kämpfe versprechen mehr Action und sogar Riesen-Pokémon warten auf euch.

Doch ist Game Freak dieser Richtungswechsel gelungen? Die Presse hat ihr erstes Urteil gefällt und auf Metacritic befindet sich ein früher Wertungsspiegel zum RPG. Lohnt sich der Kauf? Kann das Switch-Spiel überzeugen? Der Großteil sagt „Ja!“. (Quelle: Metacritic)

Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Reviews zu Pokémon-Legenden: Arceus:

Trotz der vielen Höchstnoten gehen einige Reviews hart mit Pokémon ins Gericht, womit sich das Taschenmonster-Abenteuer zurzeit bei einer Gesamtwertung von 86 für die Nintendo Switch einpendelt.

Bei unseren Kollegen von spieletipps kommt das RPG ebenfalls ganz gut weg. Wenn ihr wissen wollt, warum Pokémon-Legenden: Arceus seinen „Breath of the Wild“-Moment erlebt, könnt ihr dort in den Test reinlesen:

Was macht das Open-World-Game gut und was schlecht?

Die tiefgreifenden Veränderungen der konservativen Reihe scheinen Game Freak weitestgehend gelungen zu sein und hauchen der Franchise endlich neues Leben ein. Das Gameplay sei unterhaltsam und fesselnd. Sehr oft fällt die Bezeichnung als einer der besten Ableger der Reihe oder zumindest seit Jahrzehnten.

Das Spiel sei sowohl für Neueinsteiger als auch für alte Pokémon-Hasen geeignet und biete spannende Möglichkeiten zum Erkunden und Entdecken.

Großer Minuspunkt ist die im Vorfeld viel kritisierte Grafik des 3D-Giganten. Dort konnte Game Freak den alten Staub der Reihe nicht abklopfen und liefert ein ernüchterndes Ergebnis. Auch scheitern viele ambitionierte Ideen des RPGs an den technischen Limitierungen.

Die unausgereifte Technik führt sogar zu Framerate-Einbrüchen und andere kleinere Ärgernisse lassen Frustration beim Spielen entstehen. Im Großen und Ganzen sei das Spiel allerdings ein großer Spaß, der die Kritikpunkte weitestgehend in den Hintergrund stellen kann.

Zur Auffrischung könnt ihr euch hier noch einmal den Übersichtstrailer zu Pokémon-Legenden: Arceus anschauen:

