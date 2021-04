Bei einem Blick in den Quellcode von Assassin's Creed Valhalla sind einem Leaker ein paar besondere Zeilen ins Auge gesprungen. Die Angaben könnten einen Hinweis darauf geben, wie es mit dem Spiel in Zukunft weitergeht – oder sogar, was danach kommt.

Assassinen-Siedlung unter „Beschuss“: UFO im Quellcode gesichtet

Assassin's Creed Valhalla bietet zwar genug Spielefutter, um seine Fans für Dutzende Stunden an den Bildschirm zu fesseln – dennoch scheinen viele Spieler inzwischen das Endgame erreicht zu haben. Mit dem Add-on Zorn der Druiden, welches am 13. Mai erscheint, stehen neue Inhalte schon vor der Tür, dem französischen Leaker xj0nathan sind jedoch im Quellcode des Spiels einige interessante Zeilen aufgefallen, die auf weitere unveröffentlichte Inhalte hinweisen:

Nach den Einträgen zu urteilen, scheint es so, als ob die Entwickler planen würden, in der Nähe von Hraefnathorp ein unbekanntes Flugobjekt abstürzen zu lassen. Ob es sich dabei um einen Meteor oder einen anderen Himmelskörper handelt, ist bislang nicht bekannt.

In den Kommentaren unter dem Tweet spekulieren die Fans derweil, worauf der Eintrag genau hinweisen könnte. Einige gehen davon aus, dass die Szene quasi ein Setting für ein kommendes Assassin's Creed etabliert. Andere hingegen denken, dass Ubisoft einen DLC geplant hat, in dem das UFO eine Rolle spielen könnte.

Verwüstetes England als Schauplatz: Klaut Assassin's Creed bei Far Cry?

Ein paar Spieler glauben, dass der Einschlag des Himmelskörpers die Spielwelt von Assassin's Creed Valhalla zu großen Teilen zerstören könnte. Ähnliches geschah damals am Ende von Far Cry 5. Im später erschienenen Stand-Alone Far Cry: New Dawn konnte man die verwüstete Spielwelt von Far Cry 5 erkunden. Hat Ubisoft Ähnliches etwa auch mit Assassin's Creed Valhalla vor?

In einem Update erklärten die Entwickler vor Kurzem, was man mit Assassin's Creed Valhalla in naher Zukunft geplant hat, von einem zerstörten England ist jedoch nicht die Rede. GIGA hält euch auf dem Laufenden.