Auf Steam feiert gerade ein Shooter ein spektakuläres Comeback, nachdem er fünf Jahre lang als eine Art Geheimtipp galt. Am vergangenen Wochenende konnte sogar ein Spielerrekord erreicht werden.

Obwohl der Release des Sci-Fi-Shooters bereits fünf Jahre zurückliegt, konnte Titanfall 2 an diesem Wochenende den eigenen Spielerrekord überbieten. Auf Steam erreichte das Game auf dem Höhepunkt beachtliche 16,958 Spieler, die es gleichzeitig zockten. Das unerwartete Revival hatte dabei vor allem zwei Gründe.

Steam: Apex Legends hilft Titanfall 2

Titanfall 2 hat das überraschende Comeback einerseits wegen eines Steam-Sales geschafft, durch den das Game als Schnäppchen neuen Spielern aufgefallen war. Außerdem aber konnte der Spieler-Traffic wohl auch durch Apex Legends so stark anziehen.

Sowohl Titanfall 2 als auch Apex Legends wurden von Respawn Entertainment entwickelt und spielen in derselben fiktiven Welt. Einem Teaser zu urteilen wird die bevorstehende Season 9 von Apex Legends die Beziehung zu Titanfall 2 in den Vordergrund stellen und Gamern einige Crossover-Punkte bieten. Kein Wunder also, dass Titanfall aktuell auch von dem Interesse von „Apex Legends“-Spielern profitieren kann.

Titanfall 2: Comeback des Geheimtipps

Titanfall 2 zählt in den Augen vieler Fans als Shooter-Geheimtipp, der nie seine verdiente Aufmerksamkeit bekommen hat. Das Spiel musste sich beim Release 2016 gegen die mächtige „First Person Shooter“-Konkurrenz von Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare behaupten, was zumindest von den Spielerzahlen her nicht gelang. Trotzdem konnte Titanfall 2 äußerst positive Bewertungen abstauben und wird bis heute als erstklassiger Shooter gefeiert, der leider nicht das größte Publikum erreichen konnte.

Durch den Steam-Sale und die Crossover-Aktion mit Apex Legends konnte Titanfall 2 nun aber zumindest mit fünf Jahren Verspätung doch noch einmal richtig für Furore sorgen.

