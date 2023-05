WhatsApp erhält in regelmäßigen Abständen neue Funktionen, die die Nutzung des Messengers erleichtern. Dabei expandiert WhatsApp auf immer mehr Geräte, was auch zu Problemen führen kann. Genau deswegen hat der Messenger nun die Chatsperre eingeführt, die für mehr Privatsphäre sorgt.

WhatsApp Facts

WhatsApp hat Chatsperre bekommen

Wenn ihr euer Handy hin und wieder aus der Hand gebt, wollt ihr sicher nicht, dass diese Person eure WhatsApp-Chats lesen kann. Schon die Übersicht der Kontakte will man oft nicht teilen. Genau für den Fall hat WhatsApp die Chatsperre eingeführt. Ab sofort könnt ihr einen neuen Ordner in der Übersicht eurer Chats schaffen, dessen Inhalt ihr nur seht, wenn ihr diesen mit eurem Passwort oder euren biometrischen Daten freischaltet.

WhatsApp hat die Chatsperre eingeführt. (Bildquelle: WhatsApp

Ab sofort kann jeder auf einen Chat mit einem Kontakt oder einer Gruppe gehen, den Namen auswählen und in den Optionen die Chatsperre aktivieren. Wenn ihr das getan habt, verschwindet der Chat automatisch aus der Chatübersicht und befindet sich im neuen Ordner „Gesperrte Chats“. Schaltet ihr den neuen Ordner frei, denn seht ihr alle Chats mit Kontakten oder Gruppen, die ihr nicht in der normalen Übersicht haben wollt.

Auf den ersten Blick ist der neue Ordner „Gesperrte Chats“ nicht zu sehen. Nur wenn ihr die normale Chatübersicht langsam herunterzieht, taucht er auf. Geht ihr drauf, werdet ihr nach dem Passwort oder den biometrischen Daten gefragt. Erst danach taucht der Chat auf. Gleichzeitig werden für die gesperrten Chats keine Benachrichtigungen mehr angezeigt, sodass wirklich niemand mitlesen kann.

Weitere Tipps und Tricks für WhatsApp zeigen wir euch in diesem Video:

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest Abonniere uns

auf YouTube

WhatsApp will Funktion bald erweitern

Die Chatsperre in WhatsApp wird zukünftig noch weiterentwickelt. So werdet ihr zukünftig die Möglichkeit haben, ein eigenes Passwort festzulegen. Außerdem soll die Chatsperre auf Begleitgeräten aktiviert werden. Das ist in der Version aktuell nicht möglich.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.