WhatsApp führt hin und wieder neue Funktionen ein, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Ein Feature, das schon vor über einem Jahr aufgetaucht ist aber nicht mehr weiterentwickelt wurde, soll jetzt doch wieder kommen. Dieses Mal handelt es sich tatsächlich um eine sinnvolle Verbesserung.

WhatsApp bekommt doch wieder Urlaubsmodus

Vor etwa einem Jahr ist eine neue Funktion von WhatsApp aufgetaucht, die äußerst praktisch ist. Zur damaligen Zeit befand sich das Feature in der Entwicklung. Mit dem Urlaubsmodus soll es möglich sein, archivierte Chats auch wirklich archiviert zu lassen. Oft kommt es vor, dass irgendwann in einem archivierten Chat doch noch mal was geschrieben wird. Dieser taucht dann auf und muss immer wieder archiviert werden. Richtig nervig wird es in Gruppenchats, wenn man da gar nicht mehr mitlesen möchte – diese aber nicht verlassen will. Genau da soll der Urlaubsmodus die Rettung bringen, auf die wir schon lange warten.

Dann kann man nämlich laut WABetaInfo entscheiden, ob in archivierten Chats neue Nachrichten angezeigt werden – oder halt nicht. Außerdem kann man aktivieren, dass Chats, in denen lange nichts mehr passiert ist, automatisch archiviert werden. Auch das ist eine nette Funktion, um WhatsApp übersichtlicher zu machen. Bis zum finalen Release ist zudem zu erwarten, dass WhatsApp noch weitere Optionen einführt, mit denen man die archivierten Chats dann noch individueller einstellen kann. Wenn WhatsApp diese Funktion schon einführt, dann hoffentlich auch so umfangreich, dass man die archivierten Chats nach seinen eigenen Bedürfnissen einstellen kann.

Wann ist die neue WhatsApp-Funktion verfügbar?

Wie oben bereits geschrieben, ist die neue Funktion für WhatsApp noch nicht verfügbar. Unklar ist auch, wann sie genau erscheint. Es kann im Grunde Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern. Nur weil sie jetzt aufgetaucht ist, heißt es noch lange nicht, dass sie es auch in eine finale Version schafft. Man hat es ja schon vor einem Jahr gesehen. Damals ist der Urlaubsmodus auch aufgetaucht, war dann aber wieder verschwunden. GIGA wird euch informieren, wenn es weitere Informationen dazu gibt.