WhatsApp wird in regelmäßigen Abständen um neue Funktionen erweitert. Beim normalen Chatten hat sich aber schon lange nichts mehr getan. Genau das geht WhatsApp jetzt aber an. Damit wird sich die Optik in Chats radikal verändern – zum Positiven, wenn alles problemlos verläuft.

WhatsApp zeigt Profilbilder in Chats an

Es kommt selten vor, dass WhatsApp die Grundfunktion anfasst, nämlich die Möglichkeit, mit Freuden und der Familie ganz einfach zu chatten. Genau das wird laut neuesten Informationen aber in Zukunft passieren. Die Optik des Chats hat sich schon lange nicht mehr verändert. In Gruppenchats wird der Name der Mitglieder in einer anderen Farbe angezeigt, sodass ihr diese auf einen Blick unterscheiden könnt. Das wird bald erweitert. WhatsApp wird nämlich die Profilbilder zusätzlich anzeigen. Das sieht dann wie folgt aus:

Zukünftig wird in WhatsApp-Chats euer Profilbild angezeigt. (Bildquelle: WABetaInfo

Die Änderung ist in der Beta-Testversion von WhatsApp für Android in der Version 2.23.4.18 aufgetaucht, nachdem es schon in der iOS-Beta Anzeichen für diese Änderung gab. Wenn WhatsApp die Funktion also einführt, dann wird diese wieder für alle Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen.

Wenn die Profilbilder in Chats angezeigt werden, dann könnt ihr eure Chat-Partner noch einfacher erkennen. Das gilt zumindest so lange, wie dieser nicht täglich sein Bild ändert. Dann könnte nämlich der entgegengesetzte Effekt erzeugt werden. Besonders Paare, die das gleiche Bild mit beiden Personen verwenden, oder Eltern, die ihre Kinder als Profilbild benutzen, könnten verwechselt werden. Am Ende wird sich das aber regeln, wenn es zu Missverständnissen kommt.

WhatsApp-Neuerung noch in Entwicklung

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann genau WhatsApp die Profilbilder in Chats aktiviert. Das klingt im ersten Moment nach einer kleinen Änderung, beeinflusst aber die Darstellung von Chats nachhaltig, sodass WhatsApp genau testen muss, wie sich die Änderung am Design verhält. Ob es eine Möglichkeit zum Abschalten geben wird, ist noch nicht bekannt.