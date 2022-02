Microsoft möchte Windows 11 zu einem Labor machen. Tester sollen frühzeitig Zugriff auf spezielle Funktionen erhalten und der Konzern möchte stärker auf Feedback hören. Neue Features sollen nur dann eingeführt werden, wenn die Rückmeldungen positiv ausfallen.

Windows 11: Neue experimentelle Funktionen geplant

Microsoft arbeitet weiter fleißig an Windows 11 und hat zuletzt einige Verbesserungen sowie Neuerungen angekündigt. Android-Apps auf dem Rechner, eine umgestaltete Taskleiste und ein neues Design für Programme wie Notepad und Media Player gehören dazu. Davon angetrieben soll es im Jahr 2022 noch eine grundsätzliche Änderung geben. Tester erhalten wohl bald schon die Möglichkeit, experimentelle Funktionen von Windows 11 genau unter die Lupe zu nehmen.

Bei Bedarf können Teilnehmer von Windows Insider in Zukunft selbst entscheiden, ob sie brandneue Funktionen über Updates auf ihrem PC oder Notebook einspielen möchten. Microsoft verspricht dabei, verstärkt auf das Feedback der Tester zu achten. Neue Features sollen nur dann für alle freigeschaltet werden, wenn die Rückmeldungen entsprechend positiv sind (Quelle: Microsoft Blog).

So erklärt Amanda Langowski von Microsoft:

Als Teil dieser fortlaufenden Entwicklung werden Windows Insider sehen, wie wir uns stärker auf den Dev Channel stützen, um neue Ideen zu entwickeln (...). In einigen Fällen werden diese Konzepte nie auf den Markt kommen, aber indem wir mehr experimentieren, können wir die Erfahrungen besser verfeinern und neue Lösungen für Windows bereitstellen.

Microsoft lässt geheime Features vorab testen

Schon in der Vergangenheit hatte Microsoft A/B-Tests durchgeführt, bei denen nur ein Teil der Tester neue Features ausprobieren durfte. Das dürfte in Zukunft noch häufiger passieren, denn Microsoft wird Änderungen nicht in jedem Fall genau dokumentieren, um die Reaktion der Nutzer abzuwarten.