Motorola entwickelt sich langsam, aber sicher wieder zu einem richtig interessanten Smartphone-Hersteller. Das Unternehmen plant nicht nur einige interessante High-End-Smartphones, sondern will mit einem günstigen Stylus-Handy auch die Mittelklasse angreifen.

Motorola Moto G Stylus 2022: Mittelklasse-Handy mit Stift

Motorola will wieder ganz oben mitspielen. Nachdem die Marke vor einigen Jahren von Lenovo nach dem Kauf im Grunde abgesägt wurde, kam sie vor einiger Zeit plötzlich wieder zurück. So hat man kürzlich nicht nur das erste Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 1 vor Xiaomi vorgestellt, sondern will auch das erste Handy mit 200-MP-Kamera bauen. Zudem ist ein verrücktes Konzept-Smartphone aufgetaucht. Es tut sich also etwas. Beim neuen Motorola Moto G Stylus 2022 bleibt man hingegen auf dem Boden der Tatsachen.

Motorola setzt beim Moto G Stylus 2022 auf ein 6,8-Zoll-Display mit 90 Hz und 2.460 x 1.080 Pixeln. Im Gegensatz zu einem Galaxy Note von Samsung ist hier aber kein Digitizer verbaut. Der Stylus wird mit der Spitze aus Gummi einfach als Finger erkannt. Er hat aber trotzdem Platz im Gehäuse, sodass man ihn einfach einschieben kann, wenn man ihn nicht benutzt.

Motorola setzt zudem auf einen MediaTek Helio G88 als Prozessor, verbaut 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Der Akku fällt mit 5.000 mAh sehr groß aus und soll für eine lange Laufzeit sorgen. Motorola geht zudem keine Kompromisse bei der Ausstattung ein. Das Moto G Stylus 2022 besitzt einen microSD-Slot und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Als Betriebssystem gibt es aber nur Android 11.

Motorola Moto G Stylus 2022 sofort verfügbar

Das neue Smartphone kommt zunächst in den USA auf den Markt. Dort wird es zum Preis von nur 299 US-Dollar verkauft (bei Motorola anschauen). Ob das Moto G Stylus 2022 auch bei uns auf den Markt kommt, ist aktuell nicht bekannt. Es wäre aber durchaus eine interessante Alternative zu den Samsung- und Xiaomi-Handys.