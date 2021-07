Der Xbox Game Pass kann in Zukunft möglicherweise darüber entscheiden, welche stillgelegten Spiele-Franchises eine zweite Chance bekommen – Microsoft beobachtet ganz genau, welche Games sich für einen Reboot lohnen könnten.

Der Game Pass ist für Microsoft bekanntermaßen das zentrale Puzzlestück im Xbox-Mosaik. Während der Service mit der umfangreichen Spielebibliothek und Cloud-Gaming-Funktion vor allem ein möglichst breitgefächertes Publikum ansprechen soll, erhält Microsoft dadurch natürlich ebenfalls Zugang zu einer Fülle an Spielerdaten. Laut Xbox-Chef Phil Spencer könnten diese Daten genutzt werden, um besonders beliebte, aber inaktive Franchises wieder zum Leben zu erwecken.

Xbox Game Pass: Microsoft wertet Spielerdaten aus

Spencer hat in einem Interview zu Protokoll gegeben, dass die Spielerzahlen beim Game Pass ganz genau analysiert werden, um außergewöhnlich beliebte Spielereihen zu identifizieren. Als Beispiele für eine besonders gute Performance nannte er Prey, Dishonored und Fable. Doch auch ganz allgemein könnten die Spielerdaten dazu genutzt werden, um Reboots für Reihen anzustoßen, die sich großer Beliebtheit im Xbox Game Pass erfreuen.

Spencer hat als Xbox-Chef mit Reboots auch bereits einige Erfahrungen gemacht – unter anderem hat er die Reboots zu Battletoads, Microsoft Flight Simulator und Fable bewilligt.

Game Pass: Zweite Chance für beliebte Franchises?

Es gibt zweifellos eine Fülle an Gaming-Franchises, die schon seit Jahren keine Fortsetzung oder Reboot erhalten haben – obwohl Fans sie sich sehnlich wünschen. Durch eine große Beliebtheit im Game Pass könnten somit wohl auch „tote“ Franchises wieder zum Leben erweckt werden. Gamer können sich also hoffentlich in den nächsten Jahren auf das eine oder andere überraschende Comeback freuen.

