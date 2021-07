Microsoft hat in einer Xbox-App neue Features eingeführt, die insbesondere für Gamer-Eltern nützlich sein könnten – und umfangreichere Kontrolle über ihre Kinder ermöglichen.

Microsoft hat der Xbox Family Settings App ein Update spendiert und dabei neue Funktionen implementiert, die besonders Gamer-Eltern freuen dürften: Innerhalb der App ist es nun möglich, die Ausgaben der Kinder im Microsoft- und Xbox-Store zu kontrollieren und je nach Wunsch freizugeben oder einzuschränken. Die Xbox-App ist im sowohl im Google-Play-Store als auch im Apple-App-Store gratis verfügbar.

Xbox Family Settings App: Neue Features für Gamer-Eltern

In der Xbox Family Setting App können Eltern ab jetzt genau überprüfen, wie viel Geld ihre Kinder ausgeben – und wofür. In der App können nun zum Beispiel bestimmte Summen als Guthabenlimits gesetzt werden. Ebenso können neue Guthaben als Taschengeld oder als Belohnungen freigegeben werden, die von Kindern für Spiele, DLCs, Skins und andere Ingame-Items verwendet werden können.

Darüber hinaus gibt es ein neues Feature, durch das Eltern eine Benachrichtigung erhalten, wenn ihre Kinder einen Kauf tätigen wollen, der ihr Guthaben übersteigt. Eltern haben dann entweder die Möglichkeit, mehr Guthaben hinzuzufügen oder den Kauf abzulehnen. Außerdem können sie sich über die Xbox Family Settings App jederzeit den Bestellverlauf sowie den aktuellen Kontostand ihrer Kinder anschauen.

Xbox-App soll böse Überraschungen vermeiden

Mit den neuen Features der Xbox Family Settings App können Eltern somit unangenehmen Überraschungen vorbeugen, wenn es um die Gaming-Ausgaben ihrer Kinder geht. Insbesondere wegen Mikrotransaktionen und Lootboxes in Spielen wie FIFA gab es in den letzten Jahren immer wieder Berichte von Kindern, die mehrere tausend Euro ohne das Wissen ihrer Eltern verzockten. Während diese Glücksspielmechanismen leider weiterhin in Spielen erlaubt sind, können Eltern die Ausgaben ihrer Kinder nun im Detail nachverfolgen und kontrollieren.

