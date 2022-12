Xiaomi will nicht mehr warten und hat schon jetzt mit vielen Bildern verraten, wie das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro aussehen werden. Viel interessanter ist aber ein Video, welches das Unternehmen veröffentlicht hat, in der die neue „Nanohaut“ des Smartphones demonstriert wird.

Xiaomi 13 kommt mit einzigartiger „Nanohaut“

Nachdem Xiaomi die Vorstellung der neuen Top-Handys Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro verschoben hat, ist das chinesische Unternehmen wieder voll dabei, für die Smartphones zu werben. So wurden auf Weibo viele Fotos zu den Handys veröffentlicht, die die vorherigen Leaks bestätigen. Beispielsweise auch das iPhone-Design des Xiaomi 13:

Das Xiaomi 13 kommt im iPhone-Design. (Bildquelle: Xiaomi

Viel interessanter ist aber ein Video, welches Xiaomi ebenfalls geteilt hat. Es wird vom Xiaomi 13 nämlich eine Version geben, dir mit einer „Nanohaut“ ausgestattet ist. Dadurch soll das Smartphone komplett gegen Schmutz geschützt sein. Xiaomi treibt es dabei auf die Spitze und bemalt und besprüht das Handy mit Farbe. Trotzdem lässt sich die Farbe danach sehr einfach entfernen. Schaut es euch selbst an:

Xiaomi 13 Pro mit 1-Zoll-Kamerasensor

Xiaomi wird die beiden Smartphone war erst am 11. Dezember offiziell vorstellen, doch es wurden viele weitere Details geteilt. So wurde die 1-Zoll-Kamera für das Xiaomi 13 Pro bestätigt. In Kooperation mit Leica soll eine sehr gute Bildqualität erzeugt werden. Zudem gibt es dieses Mal auch ein 75-mm-Teleobjektiv. Beim Aufbau der Kamera hat sich Xiaomi an Spiegelreflexkameras orientiert.

Auch zur Software hat Xiaomi viel verraten. MIUI 14 wird in drei entscheidenden Punkten verbessert. Die Systemfirmware verbraucht 23 Prozent weniger Platz. Es wird die Möglichkeit zur Prüfung der Systemspeicherbelegung geben und ihr werdet jede unnötige App deinstallieren können. Ihr bekommt also mehr Kontrolle über euer Smartphone. Damit werden die Xiaomi-Smartphones sehr viel attraktiver.

