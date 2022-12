Mit dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro sollten eigentlich schon vor Tagen die neuesten Top-Smartphones des chinesischen Herstellers vorgestellt worden sein. Die Xiaomi-Fans wurden lange im Ungewissen gelassen, doch jetzt soll ein neuer Termin feststehen. Die neuen Handys kommen nicht so spät, wie zuvor erwartet wurde.

Xiaomi Facts

Xiaomi 13 (Pro) werden bald vorgestellt

Eigentlich sollten das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro schon am 1. Dezember 2022 vorgestellt werden, doch das Event wurde ohne konkrete Angabe von Gründen gecancelt. Mit dem 11. Dezember 2022 soll nun aber ein neuer Termin feststehen, an dem die Top-Smartphones in China vorgestellt werden (Quelle: GizmoChina). Zuvor wurde erwartet, dass Xiaomi die Vorstellung bis Januar 2023 verschiebt. Das ist zum Glück nicht der Fall, sodass schon in wenigen Tagen alle Details zu den Smartphones enthüllt werden.

Xiaomi wird mit den neuen Modellen durchaus einige große Änderungen einführen. Das Xiaomi 13 wird sich beim Design am iPhone von Apple orientieren und über ein recht kantiges Design mit flachem Bildschirm verfügen. Die Akkulaufzeit soll höher als bei der Konkurrenz ausfallen. Das Xiaomi 13 Pro soll hingegen weiterhin mit einem eher rundlichen Dual-Edge-Display-Design daherkommen und mit einer 1-Zoll-Hauptkamera ausgestattet sein. Mit so einem riesigen Kamerasensor könnte Xiaomi der Konkurrenz überlegen sein. Beide Smartphones sollen erstmals auch wasserdicht sein und mit dem Snapdragon 8 Gen 2 eine extrem hohe Leistung bieten.

Xiaomi hat ein ganz besonderes Kamera-Smartphone entwickelt:

Xiaomi 12S Ultra: Konzept-Smartphone mit Wechselobjektiv von Leica

Xiaomi 13 Ultra kommt später

Während das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro schon 2022 vorgestellt werden und auf den Markt kommen, soll das noch bessere Xiaomi 13 Ultra erst in einigen Monaten im Jahr 2023 gezeigt werden. Im Gegensatz zum Xiaomi 12S Ultra soll das neue Ultra-Handy dann aber auch den Weg nach Europa finden. Mit einer noch besseren Quad-Kamera soll es Smartphones wie dem Galaxy S23 Ultra von Samsung starke Konkurrenz machen.

