Xiaomi ätzt gegen China-Hersteller: Handy-Qualität lässt zu wünschen übrig

Besitzer eines OnePlus 12 klagen über Verarbeitungsmängel, was die Konkurrenz von Xiaomi zu einem Schlagabtausch nutzt. Sogar ein Xiaomi-Chef hat sich in die Diskussion eingeschaltet. OnePlus hingegen will nach wie vor keine Mängel wahrhaben, obwohl sogar Insekten im Handy-Klebstoff aufgetaucht sind.

Qualität des OnePlus 12: Xiaomi mischt sich ein

In China, wo das neue OnePlus 12 bereits erhältlich ist, sorgt das Top-Smartphone wegen Verarbeitungsmängeln für erhitzte Gemüter. OnePlus, in China unter der Leitung von Li Jie Louis, verteidigt die ausufernden Spaltmaße des Handys: Der Manager erklärt, dass die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien und die Anforderungen der Massenproduktion solche Toleranzen erfordern würden. Diese seien notwendig, um strukturelle Schäden zu vermeiden.

Die Qualitätsdebatte hat der Konkurrent Xiaomi zum Anlass genommen, sich ungefragt einzumischen. Xiaomi-Manager Lu Weibing deutet in einem Weibo-Post an, dass Probleme wie beim OnePlus 12 auf lasche Qualitätskontrollstandards hindeuten könnten. Die Oppo-Marke OnePlus wiederum reagiert scharf auf diese Andeutungen und wirft Xiaomi vor, die Öffentlichkeit irreführen zu wollen (Quelle: Android Authority).

Xiaomis Lu hält jedoch an seiner Kritik fest und führt vier Faktoren für die Qualitätsmängel des OnePlus 12 an: Die verschiedenen Materialien, das Design, unterschiedliche Toleranzstandards und widersprüchliche Materialtoleranzen hätten zu den Verarbeitungsmängeln geführt (Quelle: Lu via Weibo).

OnePlus 12: Insekten im Klebstoff

Trotz der Verteidigungsversuche von OnePlus bleiben Fragen zur Verarbeitungsqualität des OnePlus 12. Bilder von Nutzern zeigen beispielsweise eingeschlossene Insekten im von außen sichtbaren Klebstoff des Smartphones. Während Lu versucht zu erklären, dass der Klebstoff die Funktionalität nicht beeinträchtigt, bleibt die Ästhetik für nicht wenige Nutzer ein Diskussionspunkt.

Zwar bietet OnePlus in China eine Rückgabe- oder Umtauschoption für unzufriedene Kunden an, ob dies auch bei der globalen Markteinführung der Fall sein wird, bleibt jedoch abzuwarten. Eine Veröffentlichung des OnePlus 12 in Deutschland gilt als unwahrscheinlich.