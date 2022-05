Xiaomi-Smartphones sind extrem beliebt. Es gibt eine unglaublich große Auswahl und viel Hardware für meist wenig Geld. Bei der Software muss man hingegen kleine Abstriche machen. Nur ausgewählte Modelle werden von dem chinesischen Hersteller viele Jahre mit Software-Updates versorgt, während die Situation bei den günstigen Modellen eher unklar ist.

Diese Xiaomi-Smartphones erhalten keine Android-Updates mehr

Samsung ist bei der Update-Politik von Android-Smartphones ungeschlagen. Das Unternehmen versorgt alle seine Handys vier oder fünf Jahre mit Sicherheitsupdates und vielen neuen Android-Versionen. Xiaomi ist da etwas vorsichtiger. Nur ausgewählte Top-Smartphones werden vier Jahre versorgt. Bei anderen Modellen gibt es meist zwei Jahre Updates. Jetzt ist eine Liste aufgetaucht, die alle Smartphones von Xiaomi auflistet, die keine Android-Updates mehr erhalten sollen (Quelle: TechGoing).

Betroffene Xiaomi-Smartphones und -Tablets:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mix

Mix 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

Mix 2S

Mi Mix 2S

Mi 8 Explorer Edition

Mix 3

Mi Mix 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Lotus

Betroffene Redmi-Smartphones:

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Tiare

Lavender

Violet

Neben Smartphones sollen auch ältere Xiaomi-Fitness-Tracker nicht mehr unterstützt werden. Dazu zählen alle Modelle bis einschließlich des Xiaomi Band 4. Wer sich einen neuen Fitness-Tracker kaufen will, sollte also mindestens das Xiaomi Band 5 kaufen (bei Amazon anschauen).

Beim Xiaomi 12 Pro bekommt man viele Jahre Android-Updates:

Xiaomi verbessert Update-Versorgung

Auch wenn Xiaomi bei Weitem noch nicht so zuverlässig Software-Updates verteilt wie Samsung, werden zumindest für ausgewählte Geräte mittlerweile Update-Garantien ausgesprochen. Es tut sich also auch etwas beim chinesischen Hersteller. Wer eines der ausgemusterten Smartphones besitzt, sollte sich in absehbarer Zeit nach einem neuen Modell umsehen. Besonders, wenn man damit sicherheitsrelevante Dinge wie Onlinebanking macht, sollte man nicht zu lange mit einer veralteten Android-Version unterwegs sein.