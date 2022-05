Der iPhone-Motor kommt ins Stottern. Ausgerechnet auf dem US-amerikanischen Heimatmarkt musste Apple im abgelaufenen Quartal herbe Verluste hinnehmen. Für Erzrivale Samsung laufen die Geschäfte dagegen so gut wie seit 8 Jahren nicht mehr.

Während fast überall auf der Welt Android-Smartphones den Mobilfunkmarkt beherrschen, bleiben die USA iPhone-Land. Daran hat sich auch im ersten Quartal 2022 nichts geändert, doch im Vergleich zum Vorjahr hat Apple ordentlich Federn lassen müssen.

Apples Marktanteil fällt deutlich, Samsung und Motorola gewinnen

Laut Marktforschern von Counterpoint Research sank Apples Marktanteil auf 47 Prozent. Das ist ein dickes Minus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als der US-Konzern noch 54 Prozent für sich verbuchen konnte (Quelle: Counterpoint Research). Besser sieht es hingegen für Samsung aus.

Dank Launch des Galaxy S22 und neuer Geräte der beliebten A-Serie konnten die Südkoreaner ihren Marktanteil um 3 Prozentpunkte nach oben schrauben. Unterm Strich kam der Elektronikhersteller auf einen Marktanteil von 28 Prozent – so gut lief es für Samsung zuletzt 2014.

Ebenfalls blendend läuft es bei Motorola. Die Lenovo-Tochter konnte im Jahresvergleich ihren Anteil am US-amerikanischen Smartphone-Markt auf 12 Prozent verdoppeln. Haupttreiber der guten Ergebnisse in Q1/2022 waren laut Counterpoint Research das Moto G Stylus 5G, Moto G Pure und Moto G Play 2021, die zu echten Kassenschlagern mutiert sind.

iPhone 13 beschert Apple Rekord

Zwar ist Apple trotz des 7-Prozent-Minus noch immer der unbestrittene Marktführer in den USA und konnte im vergangenen Quartal vor allem mit dem iPhone 13 punkten. Fast 80 Prozent aller iPhone-Verkäufe, so die Marktforscher, sollen auf die aktuelle Generation entfallen – Rekord. Trotzdem dürften die Zeiten für den Kult-Hersteller schwieriger werden: Konkurrenten wie Samsung und Motorola holen auf und auch in den Vereinigten Staaten erreicht die Inflation immer neue Höchstwerte und zwingt die Verbraucher zum Sparen.