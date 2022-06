Günstige Smartphones liegen voll im Trend, denn man bekommt mittlerweile für relativ wenig Geld wirklich vernünftige Hardware. Samsung möchte mit dem Galaxy A04s nachlegen und das könnte besonders Xiaomi Kopfschmerzen bereiten.

Samsung Galaxy A04s kommt

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, greift immer häufiger zu günstigeren Modellen, denn diese werden von Jahr zu Jahr einfach immer besser und erfüllen die Erwartungen vollkommen. Samsung wird den Anforderungen gerecht und verbessert seine günstigen Modelle sehr deutlich. Beispielsweise ist das Galaxy A22 5G ein echter Geheimtipp für knapp über 100 Euro. Mit dem Samsung Galaxy A04s kündigt sich jetzt aber das nächste Modell an, das noch einmal viel günstiger werden dürfte (Quelle: MySmartPrice).

Samsung nutzt beim Galaxy A04s wieder die bekannte Zauberformel: Günstiger Preis, solide Ausstattung und dicker Akku. Im Vergleich zum Vorgänger soll das neue Modell technisch an entscheidenden Stellen nachgebessert werden. Beispielsweise war das Display des A03s eher schwach. Es gibt also genug Stellschrauben, an denen Samsung drehen kann, um das Smartphone interessanter machen. Es ist bereits bekannt, dass das Galaxy A04s direkt mit Android 12 erscheint, den Exynos 850 an Bord hat und mit einem 4G-Modem kommt.

Für Xiaomi sind das natürlich keine guten Nachrichten, denn das chinesische Unternehmen will besonders in dem Sektor Kunden gewinnen und halten. Samsung macht aber die Einsteiger- und Mittelklasse-Handys immer besser, sodass es für den chinesischen Hersteller immer schwerer wird. Zumal Samsung die viel bessere Update-Politik hat und man die Smartphones ohne Probleme vier bis fünf Jahre sicher verwenden kann. Bei Xiaomi gibt es nur für sehr wenige Modelle eine Update-Garantie.

Toller Tipp für euer Samsung-Handy:

Wann erscheint das Samsung Galaxy A04s?

Das Samsung Galaxy A03s wurde im September vorgestellt. Zu lange müssen wir auf die Präsentation des Galaxy A04s also nicht warten. Spätestens dann werden wir sehen, wie gut das Smartphone wirklich ist.