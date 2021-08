Xiaomi ist für seine irren Werbeaktionen bekannt. Bei einem neuen Produkt übertreffen sich die Chinesen aber selbst. Hier sollen Käufer den Preis gleich selbst bestimmen. Gezahlt wird aber nicht nur mit Geld, sondern auch mit Likes.

Xiaomi Facts

„Gute Qualität zu günstigen Preisen“ – so könnte man Xiaomis Verkaufsstrategie zusammenfassen. Damit das klappt, müssen potenzielle Käufer zuerst auf die günstigen Preise aufmerksam gemacht werden. Hier bedient sich der Konzern oft ausgefallener Werbeaktionen. Das neueste Beispiel sind die Redmi Buds 3 Pro.

Je mehr Likes, desto günstiger die neuen Xiaomi-Kopfhörer

Die True-Wireless-Kopfhörer feiern in Deutschland ihren Marktstart und sind für 69,99 Euro erhältlich. Der ohnehin schon günstige Preis fällt aber noch einmal tiefer aus: Ab dem 25. August, ist die AirPods-Alternative für 48 Stunden in Xiaomis Onlineshop (zum Onlineshop) zum sogenannten „Early Bird“-Preis erhältlich. Wie hoch der ausfällt, können potenzielle Käufer selbst entscheiden – mit ihren Likes.

Ab 2.999 Likes kosten die Redmi Buds 3 Pro nur noch 64,99 Euro, ab 5.999 Likes dann nur noch 59,99 Euro. Je mehr Menschen mitmachen, desto tiefer fällt der Preis. Im Idealfall kann die Community durch Zusammenarbeit den Preis um 10 Euro senken. Nach der Aktion müssen Käufer für die Xiaomi-Kopfhörer wieder den UVP von 69,99 Euro zahlen.

Viele Kopfhörer besitzen heute ANC – im Video erklären wir, was das ist:

Redmi Buds 3 Pro mit ANC, Wasserschutz nach IPX4 und Laufzeit von bis 28 Stunden

Die Redmi Buds 3 Pro selbst bieten laut Herstellerangaben eine Laufzeit von 6 Stunden. Unter Berücksichtigung des Ladecase ist sogar eine Gesamtlaufzeit von 28 Stunden drin. Dank Fast Charge sollen bereits 10 Minuten reichen, um eine Musikwiedergabe von 3 Stunden zu ermöglichen. Geladen werden können die Xiaomi-Kopfhörer über USB C und kabellos. Eine aktive Geräuschunterdrückung, ein Transparenzmodus sowie ein Wasserschutz nach IPX4 sind ebenfalls mit von der Partie.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es, die Early-Bird-Aktion starte am 23. August. Das war ein Fehler in der Xiaomi-Pressemitteilung. Die Aktion startet am 25. August.