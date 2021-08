Wie viel ist einem Werbefreiheit wert? Diese Frage stellt Google jetzt allen YouTube-Nutzern. YouTube Premium wird in einer Testphase günstiger – muss gleichzeitig aber auf einige Funktionen verzichten.

YouTube Facts

Wer von der Werbung auf YouTube genervt ist, kann seit einigen Jahren auf YouTube Premium zugreifen: Für monatlich 11,99 Euro wird man dort von jeder aufdringlichen Quengel-Reklame befreit. Um das Angebot etwas zu versüßen, packt YouTube-Mutterkonzern Google einige Zusatzleistungen mit ins Paket: Download von Videos, Hintergrundwiedergabe von Audioinhalten und auch der hauseigene Spotify-Konkurrent YouTube Music ist Teil der Premiumversion.

YouTube Premium Lite: Werbefreiheit für 6,99 Euro im Monat

Was aber, wenn man auf all das verzichten kann und einfach nur YouTube ohne Werbung sehen möchte? Darauf hat Google nun eine Antwort: YouTube Premium Lite. Dieses Abomodell wird derzeit in Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen und Schweden getestet und schlägt monatlich nur noch mit 6,99 Euro zu Buche (Quelle: The Verge). Deutsche YouTube-Nutzer gucken zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch in die Röhre und können YouTube Premium Lite nicht testen.

Gegenüber The Verge bestätigte ein YouTube-Sprecher den aktuellen Testlauf: „Wir testen derzeit ein neues Angebot, das Nutzern noch mehr Wahlfreiheit gibt“, heißt es. Ob und wann YouTube Premium Lite auch hierzulande angeboten wird, dürfte wohl vor allem davon abhängen, wie gut das Angebot in den jeweiligen Test-Ländern angenommen wird.

Balanceakt für Google

Für Konzernmutter Google ist YouTube Premium Lite ein Balanceakt. Im Idealfall wird der neue Service vor allem von den Nutzern abonniert, die bislang um YouTube Premium einen großen Bogen gemacht haben. Im schlimmsten Fall wechseln bestehende YouTube-Premium-Abonennten auf das neue Lite-Modell und sparen monatlich 5 Euro.

