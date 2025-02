The Witcher 3: Alle Elite-Armbrust-Sets finden

In The Witcher 3: Wild Hunt könnt ihr für Geralt ein Elite-Armbrustset entdecken und zusammenstellen. Dieses Set umfasst drei besondere und optisch ansprechende Armbrüste, die jedoch erst im Spiel gefunden oder gekauft werden müssen. Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr sie alle findet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Besonders gegen Flugmonster leistet euch eine Armbrust gute Dienste und bringt die fliegenden Schrecken in Klingenreichweite. Am Anfang ist Geralts Bolzenschleuder allerdings noch ziemlich mies. Für größere Jagderfolge und mehr Schaden müsst ihr euch zeitig auf die Suche nach größeren Kalibern machen.

The Witcher 3: Wild Hunt – Drei Armbrüste gegen Tod und Teufel

Die Entwickler von CD Prjojekt RED im Hintergrund von Geralts Schaffen haben jedoch Verständnis für sein Interesse an mächtigen Waffen. Durch ihr Einsehen spendieren sie euch gleich drei elegante Waffen für das Elite-Armbrustset. Dieses Set besteht aus drei Geräten, der Nilfgaardischen Armbrust, der Skellige-Armbrust und der leichten Elfischen Armbrust. Um an diese Armbrüste zu kommen, müsst ihr in verschiedenen Gebieten entsprechende Händler aufsuchen, welche wir euch auf den folgenden Karten zeigen.

Anzeige

Drei wunderschöne Armbrüste warten auf euch!

Name Stufe Werte Preis Nilfgaardische Armbrust 7 5-7 Schaden

+125% Angriffskraft 300 Skellige-Armbrust 14 6-8 Schaden

+145% Angriffskraft 420 Elfische Armbrust 21 7-9 Schaden

+165% Angriffskraft 450

Nilfgaardische Armbrust – Burg Krähenfels in Velen

In Velen müsst ihr den Quartiermeister des blutigen Barons aufsuchen. Dieser verkauft zum einen die Nilfgaardische Rüstung und zum anderen auch die Nilfgaardische Armbrust. Diese Waffe ist im Stil des Kaiserreichs Nilfgaard gefertigt worden und ihr könnt den Händler auf der Burg Krähenfels finden. Wenn ihr diese betretet, dann geht gleich neben dem Tor zum Innenhof und ihr findet den Händler bei den Waffenschmieden.

Anzeige

Die Nilfgaardische Armbrust gibt's beim Quartiermeister auf Burg Krähenfels.

Elfische Armbrust – Kuriositäten-Laden in Novigrad

Damit ihr die hübsche Elfen-Armbrust in euer Inventar aufnehmen könnt, müsst ihr euch in die große Stadt Novigrad begeben und dort nach dem Kuriositäten-Händler suchen. Sein Geschäft findet ihr in der Oberstadt, gleich hinter der nördlichen Anschlagetafel. Dort könnt ihr nicht nur die wunderschöne Elfen-Armbrust auftreiben, sondern es lohnt sich auch noch nach all den anderen Krimskrams zu gucken, welche dort im Angebot sind.

In einem Laden im Norden von Novigrad gibt's die Elfen-Armbrust.

Skellige-Armbrust – Kaer Trolde auf den Skellige-Inseln

Die unmenschliche Kälte der Skellige-Inseln ist euer Ziel für das Armbrustset in The Witcher 3. Neben all den rauen Gesellen könnt ihr die mächtige Skellige-Armbrust finden. Ihre Durchschlagskraft macht ihrer Herkunft und dem Volk der Insel alle Ehren. Geht zu der Festung Kaer Trolde und sucht den dortigen Schmied auf, welcher euch die Armbrust anbietet. Vorher müsst ihr allerdings erst die Quest „Der König ist tot – Lang lebe der König!“ angenommen haben, damit ihr die Festung überhaupt erst betreten könnt.

Anzeige

Sobald ihr nach Kar Trolde dürft, könnt ihr dort die Skellige-Armbrust beim Schmied kaufen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.