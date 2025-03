2,5 % Zinsen, tägliche Auszahlung? Britische Bank buhlt um deutsche Tagesgeld-Kunden – das steckt dahinter

Das britische Fintech Revolut macht Ernst: Mit einem neuen Tagesgeldkonto und täglicher Zinsgutschrift bei einem jährlichen Zinssatz von 2,5 Prozent fordert das Unternehmen die etablierten Banken heraus. Während klassische Institute ihre Zinsen meist nur monatlich oder quartalsweise auszahlen, verspricht Revolut ab sofort tägliche Rendite. Die Briten setzen damit neue Maßstäbe im Kampf um Spargelder.

Revolut: Kurzzeitig 2,5 % Zinsen bei täglicher Auszahlung aufs Tagesgeldkonto für alle

Das neue Tagesgeldkonto von Revolut unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Angeboten: Die Zinsen werden täglich berechnet und bereits am nächsten Tag gutgeschrieben. Der Aktionszins von 2,5 Prozent gilt zunächst bis zum 12. Mai 2025 für alle Neu- und Bestandskunden. Danach orientiert sich der Zinssatz am gewählten Abo-Modell. Die höheren Zinssätze gibt es in den kostenpflichtigen Tarifen. Der maximale Anlagebetrag für Sparer liegt bei 100.000 Euro, eine Mindesteinlage gibt es nicht.

So erstellen Revolut-Kunden ein Tagesgeld-Konto über die App:

Ihre Revolut App auf die neueste Version (10.63 oder höher) aktualisieren. Auf „Konten“ tippen. Auf „Neues hinzufügen“. Nach unten scrollen und auf „Erspartes“ tippen. „Tagesgeld“ auswählen.

Die Einlagen der Kunden sind bis zu 100.000 Euro durch das harmonisierte europäische Einlagensicherungssystem über die staatliche litauische Einrichtung „Einlagen- und Investitionsversicherung“ geschützt (Quelle: Revolut). Voraussetzung für die Kontoeröffnung ist eine deutsche IBAN. Diese gibt’s seit Oktober 2024 für alle deutschen Neukunden. Wer sein Konto davor angelegt hat, hat die Möglichkeit, auf eine deutsche IBAN zu wechseln.

Revolut bald mit Tagesgeldkonto für Minderjährige

Revolut plant bereits den nächsten Streich: ein spezielles Tagesgeldkonto für Minderjährige, die bereits „Revolut <18“ nutzen. Hier soll der Zinssatz der gleiche sein wie beim Tagesgeldkonto der Eltern – die Auszahlung der Zinsen erfolgt ebenfalls täglich.

