24 kostenlose Kindle-Ebooks von schaurig bis schmusig

Die Temperaturen brutzeln euch das Hirn weg? Da hilft nur eins: Schnappt euch euren Kindle und ein neues Buch aus unserer Auswahl an kostenlosen Ebooks, setzt euch an den Pool (oder zur Not in das Planschbecken) und lasst euch in fremde Welten entführen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Von wegen nichts Ernstes – Ich merk's halt nur spät (Herz auf Halbmast 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:27 Uhr

Die Farbe des Nordmeers: Als ich dich suchte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:33 Uhr

Be my Bodyguard: Gefährliche Gefühle (Alltagsheldenreihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:35 Uhr

Verbotenes Siegel: Gefährliches Flüstern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:36 Uhr

Bound by Sins: Dein Blut gehört mir Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:37 Uhr

Fast hätte ich dich verpasst (Zwischen uns 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:38 Uhr

Spiel mit dem Schein: Eine herzerwärmende Friends-to-Lovers Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:39 Uhr

BROKEN : Was von uns blieb Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:43 Uhr

Tangled in Betrayal: Liebe Undercover 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:44 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Vertraute Schwingen: Ein Pakt mit Folgen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:28 Uhr

Das Handbuch der Vampire: Blut, Mythos, Unsterblichkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:47 Uhr

Seelenflamme : Das Vermächtnis der Löwenwächter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:50 Uhr

Schlüssel der Zeit Band 1: Der Ruf der Schlösser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:54 Uhr

Patricia Vanhelsing und das Hexenkabinett Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:55 Uhr

STIGMA: Der Beginn einer epischen Saga über Drachen, uralte Prophezeiungen und vergessene Magie (Das Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:58 Uhr

Hardcover und Hexereien (Magische Buchhandlung Mysterien 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:56 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Zeitbombe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:29 Uhr

Wings - Die Architekten der Macht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:33 Uhr

Was du getan hast (Die Wahrheit kennt dich 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:34 Uhr

Anna Karenina (ungekürzt) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:55 Uhr

Die letzte Tür: Ein Labyrinth aus Angst und Wahrheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:41 Uhr

Ein Letztes Gebet Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:42 Uhr

Little Lost Secrets (Georgiana Germaine Serie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:42 Uhr

Schuld und Sühne (Verbrechen und Strafe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:45 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Versehentlich verlobt. Status: kompliziert (Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:30 Uhr

Ein Thron für Schwestern (Buch 1) (Ein Thron für Zwei Schwestern) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 18:00 Uhr

Die Tochter des Uhrmachers: Glass & Steele (Glass and Steele Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 17:14 Uhr

Todesgruß aus Dublin: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 16:46 Uhr

Spurlos Verschwunden (Detective Paul Cullen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 18:29 Uhr

Tiefes Land: Amsterdam-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 15:48 Uhr

Der Zuschauer: Fesselnder Pageturner voller Twists (Seifert und Theurer - Thriller 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 17:06 Uhr

Der Mallorca Mord Club - Tödliche Hitze: Urlaubskrimi (Mord, Mojito & Meer 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 18:56 Uhr

Stille Post: Spiele um dein Leben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 19:04 Uhr

Die verlorenen Seelen: Ein Psychothriller über Schuld, Erinnerung – und das verschwundene Kind Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 14:08 Uhr

Auf diese Art zusammen: Eine Geschichte von Lou Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2025 14:33 Uhr

